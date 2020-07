Colau afirma que la Generalitat reorientará las medidas en el área metropolitana

La alcaldesa Ada Colau (c) ofrece una rueda de prensa para informar sobre la situación del coronavirus en Barcelona, en el Ayuntamiento de la capital, Cataluña (España), a 13 de julio de 2020.

BARCELONA, 25 Jul.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha afirmado que la Generalitat ha anunciado este sábado a alcaldes metropolitanos que está dispuesta a reorientar las medidas sanitarias por el coronavirus: "Valoramos positivamente que se orienten las medidas hacia los sectores y los ámbitos en que se producen los rebrotes", ha dicho Colau.

En rueda de prensa tras una reunión entre alcaldes del área metropolitana de Barcelona con la Generalitat, Colau ha explicado que el Govern reconoce que su primera resolución --publicada hace una semana y que afectaba al sector cultural y deportivo-- "generaba confusión".

"Se ha reconocido que no se hizo de la manera correcta, y están abiertos a revisar y modificar la primera resolución", y ha pedido que se haga cuanto antes, con el objetivo de aclarar la situación para la ciudadanía.

Al preguntársele si cines, teatros y gimnasios podrán abrir la próxima semana, ha respondido que "es el Govern el que debe responder sobre las medidas del Govern", pero ha opinado que no tiene sentido cerrar en el sector cultural ni deportivo si están cumpliendo la normativa y son sitios seguros.

Ha explicado que la Generalitat ha dicho "que la semana que viene están abiertos a revisar" las medidas que se hicieron efectivas inicialmente, según Colau, y ha informado de que algunos sectores se han quejado de que han hecho un gran esfuerzo y han tenido que cerrar.

OCIO NOCTURNO

La alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, ha aplaudido que ahora el Govern haya cerrado el ocio nocturno y limitado el horario de los locales, y espera una "actualización en lo que tiene que ver con el deporte y los temas culturales".

Y el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha subrayado que no se puede culpabilizar al ocio: "Las discotecas y los bares musicales no tienen la culpa de los contagios que se están produciendo, pero sí es cierto que el tipo de actividad que se lleva a cabo propicia" que la gente no respete medidas.

GOVERN

Albiol ha visto un cambio de tendencia del Govern: "Antes veíamos que se nos escuchaba poco, pero hoy hemos comprobado que algunas de las recomendaciones que presentamos parece que han sido escuchadas".

Colau ha reclamado que la Generalitat ofrezca más comparecencias "para dar tranquilidad, confianza e información clara y contrastada" con el objetivo de que que la ciudadanía sepa en qué situación se encuentra y qué puede hacer.

También ha pedido que se aclare a qué multas pueden enfrentarse los locales e individuos que se salten la normativa: "Si la Generalitat hace prohibiciones, la cuestión es saber cuál es el régimen sancionador".

MÁS MOSSOS

Colau ha dicho de que los alcaldes han reclamado "un refuerzo" de los Mossos d'Esquadra para enfrentarse al coronavirus, que complemente a la tarea que ya están haciendo las policías locales y los agentes cívicos.

Y ha recordado que deberán ofrecerse ayudas económicas a los sectores afectados, mientras que Albiol ha pedido que "una parte" de las ayudas de la Unión Europea (UE) se destine a dar respuesta a este aspecto.



