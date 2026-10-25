Colau llama a "llenar las calles" y "poner el cuerpo" frente a los políticos que solo usan su "piquito de oro"

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, durante el acto de presentación de su candidatura a las elecciones generales del 29N, en el Auditorio del Parque Lineal del Manzanares, a 17 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Frente Amplio, Ada Colau, ha llamado a "llenar las calles" de cara a las elecciones generales y ha cargado contra los políticos de izquierda que tienen un "piquito de oro" pero luego "no ponen el cuerpo" para defender derechos.

Además, ha alertado de que la derecha va a intentar hablar de "violencia" e "inseguridad" en estas elecciones para dividir a la clase trabajadora y ha ironizado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va de "simpático" y habla "mucho de amor" en esta precampaña, pero en gestión solo puede presumir de las medidas que ha presionado la izquierda alternativa.

Así lo ha trasladado durante un mitin celebrado en la localidad de Móstoles junto al cabeza de lista por Madrid, Emilio Delgado, al referente electoral de IU y número tres de la lista en Madrid, Toni Valero, y la edil de Más Madrid en el municipio madrileño, Ana Tejero. Entre el público que ha seguido el evento se encontraba el cómico Ignatius Farray.

Durante su intervención y sin hacer mención a los disturbios de Barcelona, Colau ha defendido las movilizaciones sociales más destacadas en los últimos años como el 15M, la movilización feminista plasmada en las marchas del 8M, la marca del 'No a la guerra' hasta las recientes protestas contra el genocidio palestino y las recientes acampadas por el derecho a la vivienda.

Es más, ha alertado que la derecha "tan señorita y pija", donde ha ubicado a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, va a utilizar "todo" para dividir a la izquierda aludiendo a "violencia e inseguridad" en la calle.

Por ejemplo, ha critricado que Ayuso habla de forma irresponsable de "terrorismo" y "violencia" para, en el fondo, "despreciar" a la gente que protesta por la educación pública, o la vivienda. "Negarse a proteger la mayoría social eso sí genera inseguridad", ha refutado.

Luego ha recriminado que hay muchos políticos, de derechas y también de izquierda, con un "piquito de oro". Sin embargo, se ha preguntado luego "quién pone el cuerpo" cuando hay que defender un centro sanitario, parar un desahucio o defender a la escuela pública.

Así, Colau ha reclamado a estos dirigentes "menos palabras y más de poner el cuerpo, llamando también a "llenar las calles" ante unas élites que les quieren "resignadas, deprimidas" y que se crean las encuestas que dicen que va a ganar la derecha.

Luego, ha lanzado también reproches al PSOE al proclamar que si gobiernan en solitario solo se centran en gestionar la desigualdad, pero "jamás" combaten sus causas ni se enfrentan a los especuladores, como pudo ver cuando compartió con los socialistas el Gobierno local en el Ayuntamiento de Barcelona.

A VER SI SÁNCHEZ DICE QUE ESTÁ ORGULLOSO DE ALGÚN MINISTRO DEL PSOE

También ha insistido en que Sánchez se afana en dar una imagen amable en las entrevistas pero cuando le preguntan por medidas de gestión solo se refiere a la subida del salario mínimo, a la reforma laboral o los decretos de vivienda que le "arrancaron" mientras Maricarmen, la anciana que murió tras ser desahuciada en Madrid, "dio su vida" por esas medidas.

De esta forma, ha bromeado que al presidente del Gobierno le pediría que alguna vez diga que está "orgulloso" de medidas impulsadas por ministros socialistas.

DELGADO SE MOFA DE FEIJÓO

Mientras, Emilio Delgado ha arengado a sus simpatizantes que Frente Amplio ha crecido un 17% su intención de voto y se ha mofado del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien "no es el lápiz más afilado del estuche" y se ha erigido como un "aliado inesperado" metiéndose "en todos los charcos" hablando de recortes en pensiones o en el derecho al aborto.

"Ni su peor enemigo le hace esta hoja de ruta", ha apostillado para alertar que en estas elecciones se libra la batalla "más vieja del mundo" que es la redistribución de la riqueza como se ve en las protestas de Albania, Francia, Portugal o en la segunda vuelta de los comicios presidenciales de Madrid.

Por tanto, ha asegurado que no exagera cuando dice que en estas elecciones está en juego la "democracia" y que si llega Feijóo y el líder de Vox, Santiago Abascal, llegan a la Moncloa, no gobernarán ellos sino los "bancos", las empresas del Ibex, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, o el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

FRENTE AMPLIO SERÁ LA LLAVE DEL GOBIERNO

Por su parte, Toni Valero ha reivindicado que Frente Amplio es la izquierda que "no le da miego gobernar" y está dispuesta a "comerse a cucharadas cuantas contradicciones ean necesarias" para hacer políticas de izquierda a favor de la gente.

En consecuencia, ha reivindicado que el "voto útil" en el ala progresista lo representa esta candidatura y aspiran a ser la "llave" del futuro, prometiendo que si llegan al Ejecutivo van a "freír a impuestos a los especuladores" con la vivienda y expropiar pisos a "fondos buitre".