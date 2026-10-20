Comín espera ocupar su escaño en la Eurocámara en noviembre tras completar el jueves los trámites en la Junta Electoral

Archivo - El exconseller de la Generalitat Toni Comín, interviene durante una rueda de prensa el día en el que el Parlamento Europeo se ha manifestado a favor de suspender su inmunidad, en Bruselas (Bélgica), a 9 de marzo de 2021. - Benoit Doppagne - Europa Press - Archivo

BRUSELAS, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exconseller catalán Toni Comín ha asegurado este martes que confía en ocupar su escaño en el Parlamento Europeo ya en noviembre y así participar en la sesión plenaria que se celebrará en Bruselas los días 11 y 12 de ese mes, una vez que haya completado los requisitos pendientes ante la Junta Electoral Central (JEC), ya que, ha dicho, la Eurocámara le ha trasladado que tramitará su incorporación con "toda celeridad".

"Una vez que la Junta Electoral envíe la carta indicando que ya he cumplido este trámite, el Parlamento procederá con toda celeridad. Tengo ya la confirmación de que el Parlamento procederá con toda celeridad para que yo pueda empezar a ejercer como eurodiputado", ha explicado a los medios en Bruselas, donde ha expresado su confianza en que la comunicación se produzca sin demoras tras su comparecencia del próximo jueves en Madrid.

En este sentido, ha señalado que su aspiración es poder participar en la próxima sesión plenaria que celebrará la Eurocámara en la capital belga, aunque ha admitido que su incorporación dependerá de que la JEC remita la documentación necesaria para acreditar que ha cumplido con la obligación de prometer la Constitución española.

No obstante, el exconseller no ha aclarado si intentará negociar su incorporación a alguna de las familias políticas con presencia en la Eurocámara o si ocupará su escaño como "no inscrito", tal y como ocurrió en la anterior legislatura cuando ya ganó un escaño por Junts.

"Está por decidir dónde acabaré", ha respondido al ser preguntado por su futura adscripción parlamentaria, antes de insistir en que habrá "tiempo para hablar de eso" y que su prioridad inmediata es completar los procedimientos necesarios para comenzar a participar en las sesiones y ejercer su derecho de voto.

Comín ha explicado que ya ha mantenido conversaciones con los responsables de la Eurocámara para preparar su incorporación, pero que la institución está a la espera de recibir la confirmación oficial de la Junta Electoral, que deberá comunicar que ha cumplido el requisito exigido por la legislación española para asumir el escaño.

Precisamente para evitar posibles retrasos, ha decidido acudir este jueves 22 de octubre a Madrid, pese a que inicialmente había solicitado realizar el trámite el día 27, al considerar que impugnar la fecha fijada por la JEC podría abrir un procedimiento judicial que demorase durante meses su acceso al Parlamento Europeo.

El dirigente de Junts ha advertido de que sus abogados también han contemplado el riesgo de que su ausencia pudiera interpretarse como una renuncia al acta, por lo que ha defendido la necesidad de cumplir con la comparecencia, aunque mantiene su oposición a la exigencia de prometer presencialmente la Constitución, cuya legalidad ha cuestionado ante los tribunales.

"No queremos caer en la trampa que podría estar preparando la Junta Electoral", ha señalado, si bien ha matizado que no pretende atribuir intenciones al organismo y que su decisión responde a un análisis de los posibles riesgos jurídicos, con el objetivo de no retrasar más su incorporación a la actividad parlamentaria.

MANTIENE SU REGRESO A CATALUÑA PARA EL DOMINGO

Por otra parte, Comín ha reiterado que mantiene su regreso a Cataluña para el próximo domingo 25 de octubre, pese a tener que desplazarse tres días antes a Madrid, y ha insistido en que su comparecencia ante la JEC no supone el final de su exilio, que considera que únicamente concluirá cuando vuelva a Barcelona.

"Ir a Madrid no es regresar del exilio. Regresar del exilio es regresar a mi país, es regresar a Cataluña, es regresar a mi ciudad, a Barcelona, a mi casa, y esto lo haré el día 25", ha defendido, al tiempo que ha indicado que los detalles de su vuelta se comunicarán más adelante.

Sobre la decisión de no regresar junto al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el exconseller Lluís Puig, ha reconocido que a los tres les habría gustado hacerlo de manera conjunta, pero ha explicado que sus respectivas responsabilidades políticas les han llevado a establecer calendarios diferentes.

En su caso, ha subrayado que necesita incorporarse cuanto antes a la Eurocámara para representar a sus votantes, mientras que ha asegurado comprender las razones por las que Puigdemont ha optado por aplazar su vuelta hasta después de las elecciones generales españolas.

"Puigdemont y Lluís Puig ejercen como diputados telemáticamente, pero al menos pueden votar. Yo no puedo ni votar y, por tanto, tengo una cierta urgencia de incorporarme a la dinámica parlamentaria", ha señalado, antes de insistir en que su prioridad es poder ejercer el mandato recibido de sus electores.