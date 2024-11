Compromís anuncia que en el Ayuntamiento de Valencia apoyará un presupuesto 2025 que "cubra la emergencia"

Robles dice que no se puede continuar "como si aquí no hubiera pasado nada" y pide a Catalá que sea "solidaria con los pueblos" afectados

VALENCIA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de València ha anunciado este lunes que apoyará un presupuesto del consistorio para 2025 que sea de "crisis" y que esté encaminado a "cubrir la emergencia" provocada por la DANA que ha afectado a tres pedanías de la ciudad --La Torre, Castellar-l'Oliveral y Forn d'Alcedo-- y a localidades del área metropolitana de la capital.

Así lo ha indicado la portavoz de Compromís en el consistorio valenciano, Papi Robles, que ha asegurado en la rueda de prensa que ha ofrecido para hablar de este asunto que esta administración local no puede "continuar con un presupuesto como si aquí no hubiera pasado nada".

"Daremos apoyo a un presupuesto que vaya a cubrir la emergencia, un presupuesto de crisis", ha afirmado la edil, que ha señalado respecto las cuentas del Ayuntamiento de València que "una gestión de más de 1.000 millones de euros al año ha de ir dirigida a recuperar esta crisis".

Robles ha considerado que trabajar en un presupuesto como el que reclama su grupo "se ha de hacer en una comisión conjunta con la oposición" en el consistorio, los dos grupos fuera del equipo de gobierno que forman PP y Vox: Compromís y PSPV-PSOE. "Nosotros queremos ser responsables, queremos ayudar, queremos aportar soluciones a todo eso", ha remarcado.

La representante de Compromís ha indicado que "el PP ha demostrado que es completamente incapaz de gestionar esta crisis" y ha subrayado que "se ha de dejar ayudar", al tiempo que ha aludido a la comisión que se constituyó por la pandemia de la Covid y ha asegurado que "funcionó muy bien". De este modo, ha instado a utilizar "herramientas" que ya se conocen y a intentar "pactar" un presupuesto como el que pide para dar respuesta a la situación tras la DANA.

En esta línea, la portavoz, que ha afirmado que la administración ha de trabajar sobre el terreno, ha insistido que Compromís trabajará "por un presupuesto de emergencia que dé respuesta única y exclusivamente a eso" y "dentro de una comisión en la que se ha trabajar de manera conjunta".

Asimismo, ha expuesto que su formación además de estar en las instituciones estará "en las calles, con los vecinos y vecinas de La Torre" y las otras dos pedanías de València y también con los de zonas cercanas afectadas por la DANA como "Sevadí, Parque Alcosa, Catarroja o Paiporta", entre otras.

Papi Robles ha manifestado que los ciudadanos de esos núcleos de población son vecinos de València y gente que acude a la capital a trabajar, a la vez que ha pedido a su alcaldesa, María José Catalá, que desde el ayuntamiento de esta ciudad también se preste ayuda a esas personas. "Necesitamos una alcaldesa que se dé cuenta de que los pueblos --pedanías-- de esta ciudad formen parte de esta ciudad, pero también una alcaldesa de una capital que sea solidaria con los pueblos de alrededor", ha dicho.

"IMAGEN POLÍTICA"

Así, ha señalado que esperaba que "la Policía Local de València estuviera allí", en esas poblaciones cercanas, "que el contrato de basura que tiene la ciudad también echara una mano" en ellas y que los bomberos de la capital valenciana hubieran ido. "La alcaldesa estaba protegiendo su imagen política y no estaba siendo solidaria" con las poblaciones vecinas, ha agregado.

"Han llegado antes bomberos de Barcelona, de Madrid y de otros países a los pueblos de alrededor que los bomberos de València y eso es indigno", ha resaltado Robles. La portavoz ha propuesto que el edificio de viviendas públicas que la Generalitat tiene en La Torre se destine a quienes se han quedado sin casa.

Al inicio de su comparecencia, la edil ha recordado a todas las víctimas mortales que ha provocado la DANA y ha trasladado el pésame de su grupo a sus familias. Además, ha expresado su apoyo a quienes tengan en su entorno a desaparecidas y su agradecimiento a los cuerpos de emergencia y de otros servicios y a los voluntarios que trabajan para paliar los efectos del temporal, así como a instituciones y países que han ofrecido ayuda. "Todos estamos muy emocionados al ver tanta gente, y joven, dispuesta a ayudar a personas a las que no conocían".

"GESTIÓN COMPLETAMENTE INDIGNA"

Tras ello, ha censurado la "gestión que ha hecho el PP" sobre "todas las personas que se han abalanzado para echar una mano" y ha criticado la idea de "intentar prohibir el acceso" de voluntarios a zonas afectadas y de "intentar entorpecer su ayuda". "Los que hacemos política en primera línea la hacemos para ayudar y cuando veo que personas que están en política de primera línea y que lo que intentan es poner trabas a la ayuda humanitaria en un momento como este, me resulta completamente despreciable", ha declarado Robles.

La portavoz municipal de Compromís ha considerado que la ciudadanía "ha dado la cara mucho mejor que muchos de sus gobernantes". "Que le pregunten a la gente que vive en Sedaví, en Paiporta, en La Torre qué era lo que quería, si que alguien llegara a ellos y les ayudara o que los pararan en la entrada de sus pueblos".

"Creo que estamos frente a una gestión completamente indigna", ha aseverado, para aludir a continuación a las alarmas el día en el que la DANA llegó a la provincia de Valencia. "Aún me estoy preguntando qué pasó durante tantas horas en las que no se dio la voz de alarma", "cuántas cosas podríamos haber evitado, cuántos muertos podríamos haber evitado", y "por qué el presidente de la Generalitat --Carlos Mazón (PP)-- no dio la orden de que la alerta que nos llegó a las ocho de la tarde a las doce del mediodía".

"Fue una gestión completamente temeraria a primera hora", ha insistido Papi Robles, que ha afirmado que se ha generado "caos" y ha criticado que la alcaldesa dijera que la DANA en València "no había sido tan grave cuando la Torre estaba llena de barro; Forn d'Alcedo buscando a vecinos y Castellar en pánico". También ha censurado que en el Ayuntamiento se mantuvieran reuniones para "intentar aprobar el presupuesto como su nada hubiera pasado".

"Es lamentable desde el punto de vista humano, desde el punto de vista político", ha dicho la portavoz de Compromís, a la vez que no ha descartado que este asunto acabe "en la justicia". Respecto a la visita de autoridades este domingo a Paiporta y a los altercados registrados durante esta ha dicho: "no era un día para venir a visitarnos, ayer era un día para venir a ayudarnos".