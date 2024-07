Compromís reclama medidas para evitar que los jueces queden "impunes" si incurren en 'lawfare'

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Compromís en el Congreso, Águeda Micó, ha reivindicado medidas para evitar que jueces queden "impunes" cuando se efectúan casos de 'lawfare' y apunta a la opción de recuperar la responsabilidad civil directa de magistrados, que fue suprimida en la etapa del PP.

En rueda de prensa en el Congreso, Micó ha tildado de correctas pero también "insuficientes" la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial pactada por PP y PSOE, dado que aspiran a medidas más profundas de "democratización" de la Justicia y defiende que se puedan contemplar "otras mayorías" a las contempladas para elegir a determinados magistrados.

Micó ha explicado que la posición de Sumar de abstenerse de esta proposición de ley, que desliga de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, es la correcta dado que aunque no están en desacuerdo con las medidas, su voluntad es "ir más allá" y lograr una "democratización real" del Poder Judicial.

En este sentido, ha manifestado que hay que responder a la "judicialización de la vida política" tras casos de 'lawfare', donde encuadran la reapertura de la causa contra la exdirigente de Compromís Mónica Oltra y también la investigación judicial a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno.

"Son casos claros de que la justicia no está bien y de que tenemos que ir más allá", ha agregado Micó para desgranar que se tiene que ver la manera para lograr que los jueces "no puedan quedar impunes cuando realmente no actúan conforme a derecho y conforme a la ley". "Este es el kit de la cuestión para luchar contra el lawfare", ha insistido la dirigente de Compromís.

Al hilo, ha manifestado que es relevante también una reforma del acceso a la carrera judicial y que harán propuestas en materia de regeneración de la justicia.

CHUNTA, ABSTENCIÓN RESPONSABLE

El diputado de la Chunta y también portavoz adjunto de Sumar, Jorge Pueyo, ha afirmado en rueda de prensa que su abstención en la reforma de la Ley del Poder Judicial no pretende marcar "distancias", dado que en ese caso habrían votado en contra.

"No obstaculizamos la ley con la abstención pero sí que sabemos que es insuficiente. Nosotros queríamos abrir un proceso de democratización del Estado", ha ahondado.