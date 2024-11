Compromís reprocha al Gobierno que se pusiera "de perfil" mientras un Mazón "kamikaze" gestionaba la DANA

Cree que la estrategia habitual del PP es "mentir y manipular" para ocultar víctimas que se podrían haber evitado

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Compromís, Águeda Micó, voz de Sumar en el debate sobre las medidas desplegadas por el Gobierno tras la DANA de hace dos semanas que tiene lugar en el Pleno del Congreso, ha recriminado al Gobierno central que se pusiera "un poco de perfil" mientras veían que un "kamikaze", como ha llamado al presidente valenciano, el 'popular' Carlos Mazón, coordinaba una crisis que ha dejado más de 200 muertos en la provincia de Valencia.

Compromís ha lanzado este reproche al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien ha sido el encargado de dar cuenta de la reacción de Gobierno central ante la catástrofe, y al que ha recalcado que el presidente Pedro Sánchez tendría que haber dado "un paso adelante" ante la "incompetencia" que, a su juicio, demostró Mazón desde el primer momento.

ESTÁ DE MIERDA HASTA EL CUELLO

"No entendemos por qué el PSPV busca salvar al soldado Sánchez perpetuando a Mazón", ha incidido, reclamando una vez más que el Gobierno "tome las riendas". "Y no entendemos cuántas evidencias de incompetencia y cuántas mentiras tienen que ver para que PSPV pida la dimisión de Mazón", ha apostillado, antes de proclamar que el Ejecutivo valenciano "está de mierda hasta el cuello".

"Si la gente está aguantando es por la solidaridad de los voluntarios; hay más dignidad en esas botas llenas de barro que en todo el gobierno de la Generalitat", ha enfatizado la diputada de la formación valencianista.

Tras señalar que la gestión de la Generalitat es una "humillación" a las víctimas, ha repasado algunas de las actuaciones de Mazón como lo tarde que se envió la alerta, su tardanza en acudir la reunión de emergencias del día de la riada o que diera "cinco versiones diferentes" de "dónde estaba" mientras su "país reventaba".

INSTA A FEIJÓO A DESTITUIR A MAZÓN

En este contexto, Micó ha reivindicado la "política útil" porque quien "realmente salva al pueblo son los gobiernos competentes". "La culpa no es de la política, sino de un modo inhumado de hacer política, de quien esperó a que acabara la jornada laboral para mandar la alerta y de quien dejó 13 plazas sin cubrir en los servicios de emergencias".

Por todo ello, ha responsabilizado al Gobierno de Mazón de las muertes producidas por el temporal. "Mazón debe dimitir y empezar a preparar su defensa judicial", ha avisado, urgiendo al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a exigir su "destitución" por "dignidad política".

"Miren a la cara a las víctimas, sus familiares y amigos y diganles que sostienen al Gobierno de Mazón para que Sánchez no tome las riendas. Solo sostienen a un mentiroso y un negligente para no darle un triunfo a la izquierda", ha denunciado.

ACTITUD DE "CUÑAO"

Posteriormente, en el turno de réplica, ha tomado la palabra el otro diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, quien ha ahondado en las críticas al dirigente valenciano y al discurso de Vox contra las políticas medioambientales. "Lo que hizo el señor Mazón el martes --día en el que se inició la DANA-- por la mañana fue ser cuñao y no hacer caso a la ciencia para salvar el puente de todos los santos y esto mata", ha afeado portando una portada de un periódico en el que decía "las muertes eran evitables".

Asimismo ha reprochado que la estrategia de los 'populares' siempre sea "mentir y manipular" con tal de ocultar las víctimas y ha puesto como ejemplo al expresidente valenciano Francisco Camps y las víctimas del metro o al exministro Eduardo Zaplana con el 11M. "La verdad es que sois --el PP-- los responsables políticos y seguramente los responsables penales de las muertes que hay", ha sostenido Ibáñez.

Finalmente ha concluido su intervención advirtiendo que lo que hace falta es "verdad, justicia, reparación y no repetición" y que si el presidente Mazón no hubiese "recortado" el 34% de las políticas departidas medioambientales pactadas con Vox, no hubiera "eliminado" el servicio de emergencias valenciano y no hubiera enviado "tarde" la alerta, "hoy habríamos evitado muertes".