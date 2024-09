Los 'comunes', tras la decisión de Llanera sobre Puigdemont: "Ir contra la amnistía es ir contra España y la política"

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Sumar en el Congreso y dirigente de los 'comunes', Aina Vidal, ha proclamado que no respetar la Ley de Amnistía es "ir contra España" y "contra la política", para insistir en su convencimiento de que esta norma es constitucional.

Así lo ha trasladado en rueda de prensa en la Cámara Baja al ser cuestionada por la decisión del magistrado instructor del 'procés', Pablo Llarena, quien ha rechazado este martes los recursos de reforma presentados por el ex presidente catalán Carles Puigdemont y los ex consejeros Antonio Comín y Lluis Puig, así como los de Fiscalía y Abogacía del Estado, contra su decisión de no aplicar la amnistía al delito de malversación por el que están procesados.

Vidal ha manifestado que estudiarán con detalle la resolución del juez Llanera, pero ha lanzado que hay magistrados que están "jugando" con la jurisprudencia y con la "legalidad" y que en el caso de este magistrado "no sorprende" su posición.

"La ley de amnistía es legal, es constitucional y, sobre todo, es necesaria. Venimos de una situación de un conflicto muy agrio entre Cataluña y España en la que se hizo mal, por los dos lados, muchísimas cosas. Estamos hablando de la necesidad de recuperar la normalidad de un país, de volver a tener la posibilidad de trabajar para un proyecto federal de una España que sea respetuosa y de una Cataluña que tenga voluntad o que tenga la capacidad de decidir qué quiere hacer con su futuro político", ha enfatizado Vidal.

Finalmente, ha subrayado que están esperando que el Tribunal Constitucional emita su valoración sobre la Ley de Amnistía, convencida de que aportará "luz" sobre la legalidad de dicha norma.