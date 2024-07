Los comunes valoran personarse en la causa que indaga en investigaciones extrajuiciales a diputados de UP

Piden medidas para garantizar que no habrá más 'policía patriótica' y Errejón carga contra el PP: espiar a diputados es propio de dictadura



MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los 'comunes' han avanzando que estudian medidas judiciales ante el presunto espionaje a dirigentes de su espacio que entre 2015 y 2016, entre las que figuran la opción de personarse como acusación popular en la causa que indaga sobre investigaciones extrajudiciales a diputados de Unidas Podemos. Una opción que también se estaría valorando en el caso de Sumar, según fuentes de la coalición.

Así lo ha trasladado en rueda de prensa en la portavoz adjunta del grupo pluriancional, Aina Vidal, junto a los diputados de la formación catalana en el Congreso, para reclamar también al Ministerio del Interior de cara a garantizar que ese rastreo ilegal no vuelve a producirse.

Vidal, que figura entre los 55 diputados de la candidatura de Unidas Podemos sobre los que se indagó en bases policiales durante la etapa del Gobierno del PP, ha denunciado que había una estrategia de "derribar" a un oponente político con un uso "ilegal y delictivo" de las instituciones del Estado, en este caso en base al Ministerio del Interior que dirigía Jorge Fernández Díaz.

Una práctica, ha proseguido, que también han sufrido cientos de activistas sociales, independentistas y militantes de izquierda, con conductas que podrían ser constitutivas de delitos graves como revelación de derechos o vulneración de derechos fundamentales "más elementales" de diputados electos.

EL PP ACTUÓ COMO ORGANIZACIÓN CRIMINAL

Vidal ha acusado al PP de usar el Ministerio del Interior para servir al "interés privado e ilegal" de una formación "condenado por la "corrupción estructural" del caso Gürtel y que "se aferraba al Gobierno", actuando como una "organización criminal".

Por tanto, ha avanzado que su formación ya estudia acciones legales y penales para conocer el alcance de estos presuntos hechos y demandar responsabilidades entre los implicados, hasta el "más alto rango".

Fuentes del socio minoritario de la coalición han avanzado que a la hora de personarse están evaluando si procede hacerse por medio de los afectados, es decir, los diputados rastreados a título individual, además de ver si también cabe hacerlo forma colectiva como formación política.

"Esperamos que el Ministerio del Interior actué con total colaboración con la justicia, no solo para conocer el alcance de los sucedido sino también para establecer mecanismos para que esto no vuelva a suceder jamás. Justicia, reparación y no repetición", ha agregado Vidal para agregar que ya se conocía la "existencia de la policía patriótica" pero no pensaba el volumen de su actividad llegara a esas cotas.

DEMANDA MEDIDAS DE REGENERACIÓN

No obstante, Vidal ha valorado que hasta ahora la respuesta del departamento policial Asuntos Internos ha sido responder de forma compentente a la información solicitada por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, pero confía en que Interior dé más explicaicones y datos sobre este caso.

La diputada de los comunes ha enfatizado en que esos rastreos policiales a parlamenarios es un "hecho absolutamente anormal e inaceptable", por lo que espera también que se avance en medidas de regeneración democrática como la derogación de la Ley Mordaza, la reforma del acceso a la carrera judicial y medidas también para evitar situaciones de bloqueo en el Poder Judicial.

ERREJÓN, EL PP DEBE DAR EXPLICACIONES POR "VERGÜENZA DEMOCRÁTICA"

Previamente, el portavoz del grupo plurinacional en el Congreso, Íñigo Errejón, ha afirmado en declaraciones en el Congreso que ese supuesto espionaje es "extremadamente grave" y que en cualquier país "estaría sacudiendo los cimientos políticos e institucionales".

Tras remarcar que entre los afectados está él mismo y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha censurado que fueron "espiados por sus posiciones políticas", algo que solo sucede en las "dictaduras".

"Mientras se nos decía que queríamos traer a España un régimen autoritario, se nos trataba como tratan las dictaduras a los opositores, que es espiándoles. Esto es extraordinariamente grave", ha ahondado Errejón para exigir que el PP, aunque está enredado con sus "líos con la extrema derecha" sobre la política de migración, debería salir a dar explicaciones por "mínima decencia y vergüenza democrática".

Por último, ha demandado que los responsables policiales y políticos de este espionaje tendrían que estar "sentados ante un tribunal" y "acabar en prisión".