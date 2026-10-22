El Congreso lanza un contrato de 1,6 millones para los móviles y tabletas de los nuevos diputados

Archivo - Un móvil iPhone (izquierda) y una tableta iPad (derecha) de Apple. - APPLE - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Congreso prevé gastar casi 1,6 millones de euros en el kit tecnológico que entregará a los diputados de la próxima legislatura, que, como en las anteriores, contarán con una tablet y un móvil de última generación cada uno, ambos de Apple, según consta en los pliegos de licitación aprobados por la institución.

Según estos pliegos, consultados por Europa Press, la previsión es invertir 1.598.510,43 euros, impuestos incluidos. De esta cantidad 655.360,2 euros (541.620,2 sin IVA) serán para la adquisición de 425 tabletas, mientras que 943.150,23 euros (779.463 sin IVA) se destinarán al contrato de suministro y el soporte técnico de 550 terminales móviles digitales.

En ambos casos se ha optado por procedimientos acelerados ante la necesidad de disponer de los dispositivos a la mayor brevedad posible para cubrir las necesidades de la que será la XVI Legislatura, que arrancará el 23 de diciembre con la constitución del nuevo Congreso que salga de las urnas el 29 de noviembre.

DE ÚLTIMA GENERACIÓN

Las tabletas deberán disponer de un sistema operativo iPadOS 26 o superior, con una capacidad interna de almacenamiento de 256 GB, pantalla retina líquida, de 11 pulgadas y con resolución de 2.360 por 1.640 píxeles, con 264 píxeles por pulgada y con Multi-Touch y una cámara gran angular de 12 Mpx, entre otras características.

También deberán entregarse con funda de protección frontal, posterior y en las cuatro esquinas y con teclado que se conecte y alimente directamente de la tableta, a través de "Smart Connector", sin necesidad de utilizar Bluetooth para el emparejamiento. Todo ello con un mínimo de dos años de garantía.

En el caso de los móviles, su sistema operativo también deberá ser IOS 26 o superior, contar con una capacidad interna de almacenamiento de 512 GB, pantalla OLED de 6,3 pulgadas Super Retina XDR con resolución de 2.622 x 1.206 pixeles y una cámara principal de 48 Mpx con teleobjetivo. Además del cargador y el cable, tendrán que tener una funda transparente compatible con Magsafe y cristal de vidrio templado para la pantalla.

SEGUIR CON EL MISMO SISTEMA OPERATIVO

El Congreso justifica la elección, de nuevo, de terminales de Apple con el argumento de que las aplicaciones que desde hace varias legislaturas se ponen a disposición de sus señorías para el desarrollo de sus actividades parlamentarias se han realizado con el sistema operativo IOS/iPadOS.

"La incorporación de dispositivos con características técnicas esenciales diferentes originaría dificultades de uso y de compartición de información centralizada, así como con los sistemas desarrollados, obligando a duplicar el esfuerzo de desarrollo y posterior soporte y mantenimiento, al margen del coste económico que supondría", señalan los pliegos técnicos de licitación.

En este contexto, las empresas licitadoras deberán ser distribuidoras autorizadas de Apple y disponer del correspondiente identificador que las acredite como participantes en el programa de partners para la inscripción de dispositivos en el programa Apple Business, con objeto de que los terminales se puedan integrar con el sistema de gestión de dispositivos móviles (MDM) disponible en la Cámara, con el que actualmente se gestionan los dispositivos con sistema operativo iOS/iPadOS, para facilitar su gestión y configuración.