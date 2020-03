El Congreso rechaza la comisión de investigación sobre Juan Carlos I, con Podemos desmarcándose del PSOE

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La Mesa del Congreso, siguiendo el criterio de los letrados, ha rechazado tramitar las dos peticiones de crear una comisión de investigación sobre supuestas cuentas y donaciones atribuidas al Rey Juan Carlos I. Eso sí, en la votación se han dividido los dos socios del Gobierno de coalición: Unidas Podemos ha apoyado las iniciativas, mientras que el PSOE ha apoyado su inadmisión junto con PP y Vox.

En su reunión de este martes, la Mesa del Congreso ha estudiado dos solicitudes para crear una comisión sobre Juan Carlos I, presentadas a raíz de conocerse que la Fiscalía suiza está realizando una investigación sobre una supuesta donación de 100 millones de dólares atribuida a Juan Carlos I y con destino a su amiga Corinna Larsen, un dinero presuntamente vinculado con comisiones de Arabia Saudí. Esa donación corresponde a 2012, cuando aún era jefe de Estado.

Una de las peticiones fue registrada por Esquerra Republicana (ERC) y el Grupo Plural que comparten Junts, Compromís, Más País y el Bloque Nacionalista Galego (BNG). Su objetivo es investigar las presuntas cuentas irregulares de Juan Carlos I en Suiza y otros paraísos fiscales a nombre de terceros, así como determinar las consiguientes responsabilidades "civiles, éticas y políticas" del ex Jefe del Estado.

La otra fue promovida por Unidas Podemos y en su texto se habla de la "presunta comisión de, entre otros, posibles delitos de blanqueo de capitales" y se indica que "no resulta descartable que los mismos se estén ejecutando actualmente o se hubieran ejecutado con posterioridad" a la abdicación del rey Emérito, que tuvo lugar en junio de 2014, momento, subrayan "en el que dejó de ser inviolable conforme al artículo 56.3 CE".

SIGUIENDO EL CRITERIO DE LOS LETRADOS

Como en iniciativas similares, los letrados redactaron un informe ern contra de la admisión a trámite de las peticiones reiterando los antecedentes y la interpretación que viene haciendo el Tribunal Constitucional sobre la posición de la Jefatura del Estado, según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

La presentación de esta iniciativa ya ahondó las diferencias entre PSOE y Unidas Podemos. Los socialistas se desmarcaron de la petición y recordaron que los letrados siempre se han opuesto a calificar iniciativas de control de la Corona. "Es simplemente leerse la Constitución y saber que el Rey es inviolable", resumió la portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra.

Y en la votación de la Mesa del Congreso, esa división se ha materializado. El PSOE, junto con el PP y Vox, han respaldado el informe de los letrados y han acordado inadmitir las iniciativas, mientras que Unidas Podemos se ha quedado solo apoyando su tramitación.

El líder de Más País, Íñigo Errejón, cree que la excusa que ha dado el PSOE para rechazar el debate de la comisión de investigación "no se atiene a derecho" porque aunque el Rey emérito sea "inviolable", puede ser objeto de una investigación.

QUEJAS DE MÁS PAÍS

En todo caso, Errejón ha asegurado que seguirán pidiendo en el Congreso abrir esa comisión de investigación y pidiendo cuentas al Gobierno sobre "por qué hay españoles que están por encima del Estado de Derecho". "No es una discusión de monarquía sí o no, sino una discusión de instituciones o privilegios", ha apostillado.

Desde Bildu, su portavoz en el Congreso, Mertxe Aizpurua, considera que "no es de recibo" que la Mesa de la Cámara pretenda "hurtar" a la sociedad el debate sobre la conveniencia o no de abrir una comisión de investigación cuando cree que existen "suficientes indicios" para hacerlo. "Mucho se habla de la igualdad de los españoles y el más español de todos tiene derechos que el resto no tiene", ha denunciado Aizpurua, quien cree que esta situación es "inimaginable" en otras monarquías europeas.