El congreso de víctimas de la Comunidad de Madrid debate sobre la "ignominia" de los pactos de Sánchez con Bildu

La mesa política del I Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo organizado por la Comunidad de Madrid ha debatido en su primera jornada sobre la "ignominia" de los pactos del Gobierno de Pedro Sánchez con EH Bildu en cuestiones como la reforma laboral.

"No pueden ser protagonistas de la vida política española, quien lo permite lo va a pagar", ha defendido el consejero de Presidencia, Justicia e Interior madrileño, Enrique López, dentro de la mesa redonda sobre la respuesta del Estado ante el terrorismo.

Su intervención ha sido una de las aplaudidas por los asistentes y ha motivado la protesta, acto seguido, del exministro socialista Juan Alberto Belloch, que veía fuera de lugar las alusiones partidistas en este tipo de foro. "Si lo considero indigno, lo tengo que decir", ha insistido López, que ha sostenido que el PSOE no necesita de los votos de Bildu para sacar adelante cuestiones de Estado.

El debate se ha generado a propuesta del moderador, que ha pedido que se reflexionara sobre si la participación en la vida política de Bildu no es lo que se le pedía: que ETA dejara de matar y que concurrieran a las elecciones como un partido más. López ha recordado que Bildu y Sortu, en contra del criterio del Tribunal Supremo, fueron legalizados por el Constitucional, de ahí que sean "sujetos políticos".

La crítica del consejero madrileño se ha centrado, no obstante, en que EH Bildu sea "protagonista de la política española", lo que ha calificado de "ignominia". "No hace falta recurrir a los herederos del terrorismo", ha enfatizado en el congreso organizado junto a la Fundación de la Universidad San Pablo CEU, centrado en gran parte en advertir contra "blanqueamiento" del terrorismo etarra.

REFORMAS POR CONSENSO

Belloch ha defendido que la sociedad española está ahora "infinitamente mejor" que cuando ETA mataba, aunque también ha lanzado una crítica a la clase política en general: "Echo de menos el clima democrático que permita introducir reformas por consenso". Además, ha reclamado que las víctimas sean siempre tratadas como una cuestión de Estado.

Ignacio Astarloa ha recordado su etapa en el Ministerio del Interior con el PP para poner en valor el consenso en cuestiones como la Ley de Partidos. De hecho, ha reconocido que la única petición que le realizaron los mandos policiales cuando les preguntó qué hacía falta para acabar con ETA fue que se mantuviera la misma política antiterrorista aunque cambiase el Gobierno de color político.

Sobre el papel de Bildu, Astarloa ha recordado que frente a ETA "todos querían su final, pero no todos el mismo final". En su opinión, hace falta exigirle a esta formación que al menos reconozca que "no tuvo sentido matar" y que no se consideren "en pie de igualdad" con otras formaciones sin antes haber dado ese paso.

Entre los retos, ha citado la necesidad de resolver los 300 asesinatos sin condenas judiciales y poner fin a los recibimientos públicos mediante 'ongi etorris', evitando la doble victimización. "Si no hacemos eso, valemos muy pocos como sociedad", ha señalado Astarloa en una mesa redonda en la que también ha participado Ignacio Ibáñez Ferrándiz, responsable de los temas de atención de víctimas para Naciones Unidas.