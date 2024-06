El Consell de Mallorca rechaza nombrar como Hija Adoptiva a la Princesa Leonor con la abstención del PSOE

PALMA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell de Mallorca ha rechazado el nombramiento como Hija Adoptiva de Mallorca de la Princesa Leonor, con los votos en contra de MÉS per Mallorca, las abstenciones de El PI y el PSIB y los votos a favor de PP y Vox.

La propuesta, debatida y votada este jueves, necesitaba el apoyo de tres cuartas partes del pleno insular y ha obtenido 18 votos a favor, cuatro en contra y 11 abstenciones, de modo que ha sido rechazada.

Según ha explicado el presidente de la Hermandad Nacional Monárquica de España en Baleares, José Fernández, la propuesta del nombramiento de la Princesa Leonor ha partido "exclusivamente" de su federación. En este sentido, ha señalado que Vox lo propuso en octubre pero que quien ha trabajado la propuesta ha sido la Hermandad.

El portavoz adjunto de Vox, David Gil, ha defendido el nombramiento, destacando que la Princesa "ha mostrado un cariño especial por la isla, ha apreciado y valorado las costumbres y ha mostrado un interés genuino y admiración sincera por Mallorca".

En cuanto a la abstención del PSIB, Gil ha criticado que es un hecho que demuestra "su hipocresía" y que este rechazo "no es un simple desacuerdo sino una manifestación con su compromiso con la fragmentación del país". Igualmente, ha afeado a El PI por su "incoherencia" al abstenerse.

A favor de la propuesta se ha mostrado también la portavoz 'popular', Núria Riera, quien ha subrayado que el nombramiento lo propuso la Hermandad Monárquica y que, según ha asegurado, contaba con los votos suficientes para salir adelante.

Riera ha considerado que los argumentos de la oposición por votar en contra o abstenerse con "excusas" y que en su rechazo "hay motivos políticos detrás". "Al PSIB solo le interesa la familia real cuando puede sacar rédito político", ha apostillado.

Antes de la votación, el presidente del Consell, Llorenç Galmés, ha pedido al PSIB que "recapacite" y vote a favor del nombramiento y ha insistido en que los socialistas se habían "comprometido" en apoyar el nombramiento.

LA OPOSICIÓN CRITICA LA FALTA DE CONSENSO

Los grupos de El PI, PSIB y MÉS per Mallorca han criticado la falta de consenso, señalando que "siempre ha habido consenso en los honores y distinciones". El portavoz de El PI, Toni Salas, ha afeado al equipo de gobierno por "las formas" en las que se ha presentado la moción.

"Si no hay acuerdo en la junta de portavoces, no se lleva al pleno", ha subrayado la portavoz socialista, Catalina Cladera, quien ha coincidido con Salas al considerar que estas distinciones tienen que venir de forma institucional y, en este caso, un partido político "lo ha secuestrado y filtrado a la prensa".

Según Salas, Vox busca desgastar al contrario. "No les interesa hacer un homenaje, sino crear conflicto y desgastar al oponente cuando no han hecho las cosas bien", ha criticado. En esta línea, Cladera ha remarcado que las distinciones "no se imponen" sino que se busca un consenso.

La oposición ha pedido que se retire este punto del orden del día, al no disponer de consenso. "Es responsabilidad del presidente del Consell", ha dicho la socialista, lamentando que "hace daño a la Corona y al resto de premiados que quedarán en la sombra".

Por su parte, el portavoz de MÉS per Mallorca, único partido que ha votado en contra, ha considerado que este nombramiento vulnera el reglamento de distinciones, justificando que "no es ningún mérito pasar las vacaciones en Mallorca".

Asimismo, Alzamora ha criticado la "instrumentalización" de la propuesta que "ha presentado Vox y el PP le ha ido detrás". "Es una disputa política y no un intento de consenso", ha criticado.