Cospedal dice que no hay fecha cerrada para la proclamación de Camps pero subraya que Rajoy irá en campaña a Valencia

Actualizado 28/02/2011 15:40:22 CET

Rechaza que pueda tener influencia en campaña la posible apertura de jucio oral contra el presidente de la Generalitat

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha asegurado este lunes que aún no hay una fecha cerrada para el acto de partido que proclamará a Francisco Camps como candidato a la Generalitat pero ha subrayado que tanto el presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, como ella misma acudirán en campaña electoral a la Comunidad Valenciana para arropar al presidente valenciano.

"Camps ha sido designado candidato por el Comité Electoral y es el candidato del PP a la Generalitat valenciana. No hay nada más que decir, es el candidato del PP a la Generalitat", ha insistido Cospedal cuando se le ha preguntado si la dirección nacional del PP podría replantearse su candidatura si se abre juicio contra él por el llamado caso de los trajes presuntamente regalados por la trama Gürtel.

En una rueda de prensa en la sede nacional del PP, tras el comité de dirección, Cospedal ha explicado que aún no hay fechas "cerradas" para la proclamación de Camps pero ha añadido que "habrá fechas en las que estarán el presidente nacional o ella misma. "Todos los miembros de la dirección nacional vamos a estar en Valencia", ha recalcado.

Además, ha precisado que este martes no se celebra en Valencia un acto de proclamación sino un acto de presentación de candidaturas a alcaldías de más de 20.000 habitantes. "Eso es lo que sabemos nosotros", ha manifestado, para añadir después que las agendas del PP "las decide el PP".

Dicho esto, ha insistido en que Rajoy irá a Valencia "igual" que acudirá a otras comunidades pero que "él decide cuándo va, cuando no va y a los actos a los que debe ir y no debe ir". "No tiene más historia por mucha punta que alguien le quiera sacar", ha exclamado.

Al ser preguntada si el posible proceso judicial contra Camps puede afectar negativamente a la campaña del PP en municipales y autonómicas y si algún 'barón' del partido ha expresado su malestar, Cospedal ha respondido que sobre esta designación "no ha habido absolutamente ningún comentario en el partido", ni ninguna "llamada" de representante territorial o presidente autonómico. "Más bien al contrario, ha habido manifestaciones de apoyo a Francisco Camps. En ese sentido, problema ninguno", ha enfatizado.

Por eso, ha dicho que no cree que tenga "influencia" en campaña electoral este caso, máxime cuando, según ha dicho, se conocen casos que afectan a los socialistas como el de los EREs en Andalucía, el caso Ibiza, o el relativo a la presunta "utilización de dinero en Melilla para comprar votos para el PSOE".

"CREEMOS A CAMPS"

Es más, la 'número dos' del PP ha subrayado que el presidente valenciano ha negado que le hayan regalado los trajes y ha recordado que la acusación se sustenta en el sastre, José Tomás, "acusado de falsedad y de falsificación de facturas". "Creemos al presidente de la Generalitat. Creo que la comparación no se resiste y sería muy injusto que por este asunto el señor Camps no fuera candidato", ha resaltado.

Dicho esto, la secretaria general de los 'populares' ha afirmado que Camps "es un hombre honrado" y ha admitido que "quizá pudo haber pecado de ingenuidad". Al ser preguntada por la doctrina del PSOE abriendo la posibilidad a incluir en sus listas a personas imputadas por delitos de corrupción si no se han enriquecido, Cospedal la ha calificado de "curiosa", ya que, según ha dicho, son los socialistas los que enjuician y no los jueces.

"Para salir del paso no está mal, pero me parece de chiste", ha afirmado, para agregar que el PP prefiere tratar cada caso de manera particular porque "ni todas las acusaciones ni procedimientos son iguales". "Ir caso por caso, si hablamos de justicia, es mucho más justo, equitativo y ecuánime y así es como va a actuar el PP. Esto de ser juez y parte, es bastante burdo", ha concluido.