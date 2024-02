Cree, el nuevo partido de centro liderado por Edmundo Bal y que se presentará a las europeas

MADRID, 29 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exdirigente de Ciudadanos y abogado del Estado, Edmundo Bal, ha presentado este jueves su nuevo partido de centro, llamado Cree, que concurrirá a las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio con la vista puesta en atraer al electorado ubicado a "la izquierda del PP y a la derecha del PSOE", aunque él no será el cabeza de lista.

Los colores de Cree son el marrón y el amarillo mostaza y las letras tienen encima la virgulilla de la letra 'ñ' para demostrar que la formación quiere que España sea "un país mejor". En la presentación, que ha tenido lugar en el Ateneo de Madrid, Bal ha explicado que las letras de Cree se corresponden con la 'c' de centro; la 'r' de reformas; y las 'e' de evolución y ética.

"Creemos que la política actual es una ponzoña y un pantano cenagoso donde nadie cree nada y todo el mundo miente de forma gratuita", ha señalado, garantizando que las personas que componen su formación son "confiables" y "van a mantener sus principios". "Cualquiera de los votantes pondría en nuestras manos su dinero y su futuro", ha añadido.

OTRO CABEZA DE LISTA

La primera prueba de fuego de Cree serán las elecciones al Parlamento Europeo de junio. "Ya no hay marcha atrás, cuando uno se embarca en este proyecto no hay que darse la vuelta", ha explicado. Eso sí, Bal ya ha adelantado que ni encabezará la lista ni figurará en puestos de salida de la misma, pero no ha descartado cerrarla como gesto simbólico. Fuentes de Cree ven factible lograr un asiento en el Parlamento Europeo.

Requerido, pues, por quién compone su proyecto, el abogado del Estado ha mencionado al ex eurodiputado de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) Enrique Calvet; el eurodiputado Javier Nart, que logró escaño con Ciudadanos; al viceconsejero de Sanidad del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso José María Antón; y el periodista y expresidente del Foro de Ermua, Iñaki Ezkerra, entre otros. Además, ha hecho una petición pública a históricos del PSOE descontentos con la actual deriva del partido a que se unan al proyecto. "Estoy hablando con muchos ellos", ha matizado Bal, sin especificar nombres.

Sobre la financiación del partido político y la campaña a las europeas, el ex 'número dos' de Ciudadanos ha reconocido dificultades y que actualmente se financian con las cuotas de los alrededor de 800 socios del germen del partido, Nexo Plataforma. "Estamos gastándonos nuestro propio dinero", ha desvelado, aunque ya trabajan para lograr subvenciones.

Bal ha hecho hincapié en que el mensaje de Cree es "nítido": "queremos más Europa en inmigración, en materia de armoniación fiscal más unidad, más derechos y más homogéneos y una política de defensa común a todo el bloque", ha explicado. También ha puesto el foco en trascender los bloques izquierda-derecha, superar este "clima de crispación, de trincheras, de guerracivilismo" y acabar con la corrupción. El embrión del partido, Nexo Plataforma, continuará existiendo como 'think tank' que nutrirá de "ideas" a la formación.