Cs acusa a Sánchez de "ocultar" informe del Consejo de Estado sobre el decreto de fondos europeos por ser "demoledor"

Bal afirma que es "un atentado contra la transparencia y contra los derechos de los ciudadanos y de la oposición"

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha acusado este miércoles al Gobierno de "ocultar" el dictamen del Consejo de Estado sobre el decreto ley que regula la gestión de los fondos europeos que recibirá España para hacer frente a la crisis del coronavirus porque, según la información que le ha llegado, su contenido es "demoledor".

"Es un atentado contra la transparencia y contra los derechos de los ciudadanos y de la oposición", ha dicho en declaraciones a los periodistas en la Cámara Baja. Bal ha explicado que su grupo parlamentario pidió formalmente el lunes pasado el informe al Ejecutivo de Pedro Sánchez pero de momento no lo ha recibido, y que al dirigirse al Consejo de Estado, éste respondió que no se lo iba a facilitar y le remitió al Gobierno.

Fuentes del Consejo de Estado han confirmado a Europa Press que este órgano emitió un dictamen sobre el real decreto ley 36/2020, de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia porque el Gobierno se lo pidió, aunque no fuera obligatorio.

¿QUÉ MIEDO TIENE A QUE SE CONOZCA?

El diputado de Cs ha dicho que, según los "rumores" que le han llegado, este documento es "bastante extenso", al contar con 96 páginas, y es "demoledor" en su análisis sobre el decreto ley. Sospecha que esto realmente es así porque si las conclusiones del Consejo de Estado hubieran sido positivas, el Gobierno "se hubiera apresurado a presentarlo" en el expediente a la Cámara para la convalidación de la norma.

"Cuando no lo hacen, cuando lo ocultan y lo tienen guardado en un cajón y no lo han dado a conocer a los medios ni a la oposición, será porque el dictamen no les es muy favorable", ha manifestado Bal, que ha reivindicado el derecho de todos los ciudadanos a conocer dicho informe.

Según ha recordado, el Consejo de Estado "no es el despacho privado de abogados del Gobierno", sino que es una garantía de cumplimiento de la Constitución y de las leyes. Por ello, se ha preguntado "qué miedo tiene" el Ejecutivo a que se conozca la opinión de este órgano cuya función es ofrecerle asesoramiento jurídico "con condiciones de imparcialidad y objetividad y en garantía de los derechos de los ciudadanos".

EL GOBIERNO "NINGUNEA" A LAS INSTITUCIONES INDEPENDIENTES

A su juicio, esto demuestra cómo se comporta el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos "con las instituciones objetivas e independientes", al "cargárselas, ningunearlas, ocultar lo que le molesta y cesar a los funcionarios que son molestos" y que quieren trabajar "con independencia" y debiéndose a los ciudadanos.

Por otro lado, Bal ha señalado que Ciudadanos votó en contra de la convalidación del decreto ley sobre la gestión de los fondos europeos el pasado 28 de enero en el Congreso porque no prevé la creación de una agencia independiente que evalúe, con criterios técnicos, el destino de las inversiones y porque esas inversiones tampoco estarán sujetas a un control posterior por parte de la Intervencion General de la Administración del Estado y del Tribunal de Cuentas.

"Hemos abierto la caja del despilfarro, el Consejo de Ministros va a poder gastar esos fondos en lo que quiera y sin ningún control por parte de nadie", ha asegurado.

Para evitar que se repitan fraudes similares a los que se produjeron con el Plan E --impulsado por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero a raíz de la crisis de 2008--, Bal ve necesario que, en la tramitación parlamentaria del decreto como proyecto de ley, se corrijan los "defectos".

"No vaya a ser que en Bruselas esto caiga como un jarro de agua fría en relación con las ayudas concedidas a España", ha indicado al avisar del riesgo de que algunos países de la UE pidan que se retiren las ayudas correspondientes a los próximos ejercicios.