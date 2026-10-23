Cuatro detenidos, dos en Canarias, tras desarticular una red internacional de tráfico de especies protegidas

1127834.1.260.149.20261023111559 Desarticulada una red internacional de tráfico de especies protegidas y detenidas 4 personas, dos en Canarias - POLICÍA NACIONAL

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional, en una operación conjunta con la Policía Federal de Brasil y las autoridades policiales de Suiza, ha desarticulado una organización criminal internacional presuntamente dedicada al tráfico transnacional de aves y animales en peligro de extinción.

Según ha informado la Policía en un comunicado, la investigación se ha saldado con cuatro personas detenidas -dos de ellas en Gran Canaria- y ocho entradas y registros simultáneos en Brasil, Suiza y España.

Esta operación se inició en octubre de 2025 tras la detención en el Aeropuerto de Río de Janeiro de una ciudadana suiza que pretendía volar a Europa con 24 huevos de aves protegidas ('Amazona brasiliensis' y 'Amazona petrei') escondidos bajo su ropa.

Tras llevar a cabo distintas pesquisas después de la detención de la mujer, los investigadores brasileños identificaron a los dos principales responsables de la red: se trataba del líder de la organización criminal, así como al proveedor y coordinador de las salidas ilegales desde Sudamérica.

Además, los agentes pudieron acreditar que este último acumulaba 117 movimientos migratorios sospechosos entre Brasil y Europa en estancias de menos de tres días para burlar los controles.

A principios de este mes de octubre, la Policía Federal de Brasil emitió una solicitud formal de colaboración urgente al detectar un nuevo viaje del proveedor desde Brasil hacia Las Palmas de Gran Canaria, con escala en Suiza. En territorio helvético, el proveedor se reunió con el líder de la trama y ambos embarcaron juntos en un vuelo hacia España.

A raíz del material probatorio recabado, la Policía Federal de Brasil emitió de forma urgente dos Órdenes Internacionales de Detención (Alerta Roja de Interpol) por contrabando de especies.

DOS DETENIDOS Y DOS REGISTROS EN GRAN CANARIA

Después de esto, la Policía Nacional procedió a la inmediata detención en Gran Canaria de los dos investigados que fueron puestos a disposición judicial para iniciar sus correspondientes procesos de extradición, imputándoles presuntos delitos de pertenencia a organización criminal y tráfico internacional de especies protegidas.

En Gran Canaria se registraron dos habitaciones de hotel donde se alojaban los detenidos y se intervinieron 30.000 euros en efectivo procedentes del tráfico ilícito, además de herramientas delictivas como jeringuillas específicas para la implantación de microchips e identificadores animales.

A su vez, en Brasil y Suiza se ejecutaron seis registros domiciliarios destacando el hallazgo de numerosos ejemplares de monos tití fallecidos, animales disecados y restos óseos de diversas especies protegidas en una vivienda brasileña.