Cuerpo se consolida como el ministro mejor valorado en el CIS, mientras que Puente y Marlaska repiten en la cola

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el vicepresidente primero y ministro de Economía y Comercio, Carlos Cuerpo, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, repite en octubre como el miembro del Gobierno más valorado, con una nota de 5,52, aunque no es el único que aprueba, pues también lo logran Pablo Bustinduy (Derechos Sociales) y Margarita Robles (Defensa). Por contra, Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Óscar Puente (Transportes) repiten a la cola de la lista.

Así se desprende del Barómetro el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de octubre, en el que se incluye la tabla de valoración de ministros que este órgano publica cada tres meses. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con un 4,42 de nota, sigue siendo el líder mejor valorado de los que encabezan los principales partidos.

La nota que los encuestados dan a Cuerpo es un 5,56, si bien en el último año el ministro económico ha encabezado en otras tres ocasiones el listado de los ministros más valorados: con un 5,62, en julio; un 5,93, en abril, y un 5,27, en enero. En 2025 también la lideró en enero (4,95), en abril (5,1) y en octubre (5,41).

DEL TOP 3 SALE URTASUN Y VUELVE ROBLES

La encuesta del órgano que preside el sociólogo José Félix Tezanos revela que siguen siendo tres los ministros a los que los españoles dan su aprobado, al igual que el barómetro del CIS publicado el pasado mes de julio.

Tras Cuerpo aparece, en segundo lugar, Bustinduy, con un 5,39, y, en tercero, Robles, con un 5,15, que regresa de nuevo a la cabeza de los ministros con mejor nota después de que ese puesto se lo arrebatase hace tres meses el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que ahora baja al cuarto puesto y se queda a las puertas del aprobado (4,98).

Margarita Robles, considerada uno de los versos sueltos del Gobierno de Pedro Sánchez, es, sin embargo, una 'clasica' en esta lista, que ha llegado a liderar hasta en tres ocasiones desde el inicio de la legislatura (enero, abril y octubre de 2024).

A Urtasun le siguen los ministros Jordi Hereu (Industria y Turismo), con una nota media de 4,65; Sara Aaegesen (Transición Ecológica, con un 4,63; Arcadi España (Política Territorial); y Luis Planas, que se queda con un 4,60.

AAGESEN Y HEREU, LOS MÁS DESCONOCIDOS

Cabe reseñar, eso sí, que pese a la buena nota que ha sacado, a Bustinduy sólo le conoce cuatro de cada diez españoles, al contrario de lo que ocurre con Cuerpo, a quien reconoce la mitad de los encuestados, y Robles, que encabeza este listado, con un 86,2% de las menciones.

Entre los ministros que rozan el aprobado Hereu, cabeza de lista del PSC a las generales del 29N, y Aaegesen son los más desconocidos para los españoles, puesto que un 73,2% asegura no saber quiénes son, si bien este listado lo encabeza la titular de Educación, Milagros Tolón, a la sólo conocen dos de cada diez encuestados.

Por el contrario, las peores calificaciones las reciben el ministro del Interior, con un 3,60, lo que le convierte en el peor valorado del Gabinete de Pedro Sánchez, al que acompaña nuevamente el titular de Transportes, Óscar Puente, con un 4,15, y su colega de Inclusión y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, que se estrena en este vagón de cola compartiendo la misma nota, un 4,28, con su compañero y responsable de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.