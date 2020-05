Darias espera que ERC "pueda reconducir su posición" y muestra la disposición del Gobierno al entendimiento

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Política Territorial, Carolina Darias, ha señalado que en las críticas de ERC al Gobierno y el voto en contra a la prolongación del estado de alarma hay razones internas de la política catalana "con proyección nacional" y ha confiado en que la formación independentista "pueda reconducir su posición".

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, la ministra ha dicho que le "cuesta" dar respuesta a la posición manifestada ayer en el Congreso por ERC, que advirtió al Gobierno que "sin diálogo no hay legislatura" y le afeó el pacto con Ciudadanos para que apoyara la prórroga de 15 días del estado de alarma.

"Hay algunas dinámicas dentro de la propia Cataluña que puede tener proyección nacional. Reitero nuestra disposición al entendimiento con una fuerza que ha colaborado con la investidura de este Gobierno de coalición", ha explicado la ministra.

Darias ha reiterado que el Ejecutivo no ha recentralizado competencias, que siguen en manos de las autonomías aunque bajo el mando del Gobierno porque "el virus no entiende de centralismo, de independentismo, no entiende de nacionalismos, sólo de intentar agredir de la manera en que lo ha hecho".