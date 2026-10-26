Los 'deberes' del nuevo Senado: renovación del TC, convenios entre CCAA y certificaciones de ayuntamientos

Archivo - El presidente del Senado, Pedro Rollán, durante una sesión plenaria en el Senado, a 9 de septiembre de 2026, en Madrid (España). En el pleno de hoy se debaten dos proposiciones de Ley sobre la dependencia y la inclusión social. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de la Diputación Permanente del Senado ha acordado publicar la relación de las iniciativas que se trasladan a la Cámara que se constituya tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, entre las que se encuentran la elección de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC), convenios entre comunidades autónomas y certificaciones de acuerdos de algunos ayuntamientos.

Así consta en un documento del Senado, al que ha tenido acceso Europa Press, con la relación de las iniciativas que tendrá que acometer el nuevo hemiciclo que surja tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Y es que la disolución de las Cortes Generales del pasado 6 de octubre ha provocado que las iniciativas que estaban en tramitación hayan caducado, lo mismo que ha ocurrido con las propuestas que no estaban aún calificadas.

Sin embargo, la Mesa de la Diputación Permanente ha puesto 'deberes' al nuevo Senado que surja de las elecciones, siendo lo más destacado la elección de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden a la Cámara Alta.

El nuevo Senado también tendrá que elegir a los cuatro miembros que le correspondan del Observatorio de la Vida Militar.

TRES CONVENIOS AUTONÓMICOS

Según el documento del Senado, el nuevo hemiciclo deberá acometer el Convenio Marco entre el Gobierno Vasco, el Gobierno de Navarra, las Diputaciones Forales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, y Euskaltzaindia para establecer las bases de colaboración entre las seis instituciones en el período 2026-2029.

También tiene que abordar el acuerdo de agrupación de las entidades beneficiarias de una subvención para la ejecución del Plan de Digitalización e Inteligencia Artificial del Patrimonio Prehistórico de Cantabria y Asturias, concedida por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial al amparo del Programa de Redes Territoriales de Especialización Tecnológica (RETECH), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Asimismo, votará el Convenio de colaboración entre la Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de memoria, paz, convivencia y derechos humanos.

Por último, deberá tratar certificaciones de diferentes acuerdos adoptados por hasta doce ayuntamientos sobre diferentes materias e intendencias locales sobre los que se tiene que pronunciar el Senado.