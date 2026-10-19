La decisión del Supremo sobre la amnistía facilita el regreso de Toni Comin para recoger su acta de eurodiputado

Archivo - El eurodiputado electo de Junts, Toni Comín, en una rueda de prensa en Bruselas - JUNTS - Archivo

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La decisión del juez Pablo Llarena del Tribunal Supremo de confirmar la aplicación de la ley de amnistía al expresidente catalán Carles Puigdemont y su exconsejero Toni Comín, sobre los que tenía dictadas sendas órdenes de detención, allanará el regreso del segundo para recoger este jueves en Madrid su acta como eurodiputado de Junts.

Al desestimar un recurso de Vox, Llarena considera aplicable la ley de amnistía al delito de malversación, siguiendo la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, y ha dejado ya definitivamente sin efecto esas órdenes de detención contra Puigdemont y Comín que dictó en su día como instructor de la causa del proceso independentista del referéndum ilegal de 2017.

En el caso de Toni Comín, la primera consecuencia de esta decisión judicial es que no habrá ya obstáculo alguno para que se presente este jueves en Madrid, donde ha sido citado por la Junta Electoral Central (JEC) para el acto de juramento o promesa de acatamiento de la Constitución como eurodiputado, el trámite que tenía pendiente desde las elecciones europeas de 2024 para ocupar su escaño en el Parlamento Europeo.

Comín encabezó la candidatura de Junts en las elecciones europeas de junio de 2024 y consiguió su escaño, el único de la formación independentista, pero no llegó a tomar posesión porque la legislación española exige personarse ante la Junta Electoral Central para prometer o jurar la Constitución y recoger la credencial. El exconseller no cumplió entonces esos trámites ante el riesgo de ser detenido, por lo que su sitio en Estrasburgo permanece desde entonces vacío, ya que tampoco renunció al mismo.

ESTARÁ EN MADRID

El abogado de Comín, Gonzalo Boye, ya ha comunicado que el eurodiputado electo se personará este jueves en la sede de la JEC, que está situada en el Congreso de los Diputados, para acatar la Carta Magna española.

El exconseller viajará este jueves a Madrid, tal y como él mismo ha confirmado, para acudir hasta la Junta Electoral Central (JEC), que le citó para hacer el acto de juramento o promesa de acatamiento de la Constitución.

"El día 22 iré a Madrid. De la misma manera que durante mi exilio he tenido que ir a veces a París, Roma o Ámsterdam. Y esto no pone fin a mi exilio. Mi exilio termina el día 25, día en el que vuelvo a mi país. No termina el día en que yo entro, puntualmente, al estado español", ha explicado en una entrevista en 'TV3' recogida por Europa Press.

Comín anunció que preveía regresar de Bruselas el sábado 24 de octubre cruzando la frontera a pie, pero finalmente esto tendrá lugar el domingo 25.

De esta forma, Junts recuperará el escaño en el Parlamento Europeo, que se adscribirá al eurogrupo de Liberales Demócratas. Comín ya ejerció como europarlamentario durante la legislatura 2019-2024.

Durante su estancia en Bélgica, el exconseller fue denunciado por presunto acoso sexual y psicológico por un antiguo asistente, unas acusaciones que negó. El pasado marzo trascendió que una investigación del Parlamento Europeo había apreciado indicios suficientes para llevar el caso a la justicia ordinaria, mientras que Junts reactivó en junio su investigación interna sobre dichas denuncias.