Defensa, muy preocupada por Afganistán, plantea que la OTAN cree una figura para ayudar al Gobierno afgano

Defiende que España lidere la misión en Líbano y apuesta por apoyar a los países del Sahel, fundamental contra el yihadismo

MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La situación en Afganistán, con el avance de los talibanes en las ciudades de Kunduz, Sar e Pul y Taluqan en las útimas horas, ha desatado las alarmas en el Ministerio de Defensa, que plantea que la OTAN cree una figura para ayudar al Gobierno afgano.

Esta preocupación la ha manifestado la titular de Defensa, Margarita Robles, en declaraciones a Europa Press, al tiempo que recordaba que han sido muchos años de misión los que tenido España junto con otros países en Afganistán y que también han supuesto un "alto coste en vidas humanas", con más de 100 españoles fallecidos. Los últimos efectivos estarán allí hasta el 11 de septiembre, según ha precisado.

"Me preocupa la situación enormemente, que pueda haber un retroceso en materia de derechos humanos, sobre todo en mujeres y niños", ha recalcado Robles.

No obstante, la ministra ha desvelado que España ha propuesto dentro del ámbito de OTAN que se pueda "seguir teniendo relaciones con el gobierno afgano" que permitan "apoyar todas las políticas sociales y que no haya ese retroceso de derechos humanos".

En este sentido, ha explicado que este asunto surge cada vez que hay una reunión de la OTAN y han planteado "qué tipo de figura" se puede crear para "ayudar al Gobierno afgano".

No obstante y a renglón seguido, la ministra de Defensa explica que esta ayuda no tiene por qué ser necesariamente con tropas como las que había hasta la fecha. Pero cree que "hay muchas maneras" y pone el ejemplo de las labores de formación que está haciendo España de las fuerzas armadas en países como en Mali, "con la finalidad de trabajar por la paz".

Pero, en todo caso, Robles quiere dejar claro que España "no realiza políticas unilaterales en materia de defensa", sino que está plenamente "encardinada" en los marcos de la Unión Europea y de la OTAN y luego, "en marcos bilaterales con otros países como ocurre con Estados Unidos". En este punto, la ministra subraya que con este país España tiene unas "magníficas relaciones".

Ayer mismo, tanto Naciones Unidas como Estados Unidos han pedido el cese inmediato de los ataques de los talibán ante el avance de estos en las ciudades de Kunduz, Sar e Pul y Taluqan, en las últimas horas.

APUESTA POR LIDERAR LA MISIÓN EN LÍBANO

Por otro lado, Margarita Robles se reafirma en la apuesta por que España lidere la misión en Líbano y alega que en este momento cuentan con "un muy buen candidato", sin querer calificar de fracaso las dos veces que España intentó liderar la citada misión en 2016 y 2018.

"Yo no se si fueron fracasos en el 16 y en el 18 porque yo no estaba y como no estaba me resulta difícil hacer un juicio de valor sobre lo que ocurrió en ese momento", señala.

En cualquier caso y con independencia de quien dirija la misión, aunque España esté aspirando a ello, considera que "lo importante es el compromiso con la paz y con el proyecto de Naciones Unidas" y el hecho de que España "lleva muy comprometida desde 2006, precisamente defendiendo la paz con Naciones Unidas".

En este sentido, ha desvelado que ha hablado hace unos días con el secretario adjunto de la ONU de misiones de paz y éste "no tiene más que agradecimiento al papel de España".

REPLANTEO DE LA POSICIÓN DE POLÍTICAS DE DEFENSA EN MALI

En cuanto a la misión en Mali, y al ser preguntada si cree que la Unión Europea debe replantearse el formato de su misión dada la creciente inestabilidad en el país, la titular de Defensa expone que en este momento hay un "replanteo de la posición que puede haber desde el punto de vista de las políticas de defensa, pero tenemos muy claro que el Sahel es esencial y fundamental".

Así, precisa que se deben hacer unas "políticas de apoyo a los países en el Sahel para evitar que el terrorismo yihadista pueda extenderse más por los países del Sahel y ahí la UE está muy comprometida y España también lo está".