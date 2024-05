Una de las defensas pide la reprobación de la fiscal del caso Rato por actuar con arbitrariedad y "no buscar la verdad"

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La abogada Mar de Pedraza, que ha dirigido la representación legal del abogado Domingo Plazas en el juicio contra el exministro Rodrigo Rato, ha solicitado al tribunal la reprobación de la fiscal anticorrupción Elena Lorente por, ha enfatizado, no haber buscado en el procedimiento "la verdad material" y por no respetar "la verdad procesal".

"Esta defensa quiere una fiscalía imparcial, garante de la legalidad, (...) comprometida con los ciudadanos, en la que no haya desviación de poder, en la que no haya arbitrariedades, en la que no haya órdenes verbales e ilegales", ha indicado en su turno de informe la letrada durante la 53 sesión del juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Madrid por el incremento presuntamente ilícito del patrimonio del que también fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Además, la defensa de Plazas ha solicitado la libre absolución de su defendido y que se condene en costas a la Abogacía del Estado, de la que ha añadido que le ha llamado la atención que siendo la acusación titular, de la Agencia Tributaria, sea una "acusación adhesiva" a Fiscalía.

Tras esto, ha tratado de echar por tierra las acusaciones contra su cliente por las que la Fiscalía pide 52 años de pena. Así, ha remarcado que en ningún momento se ha puesto en duda en el plenario la contabilidad de Kradonara, empresa detrás de la que estaba Rato y que gestionaba Plazas.

A esto, ha sumado sobre su participación en la realización de los modelos tributarios de Rato que hizo el despacho Plazas Abogados que, además de él, también estuvieron en esos trabajos otras dos personas que no están encausadas y que se hizo todo conforme a la legalidad. "Con estos mimbres se nos pide una severísima condena para el señor Plazas, que entendemos que es lo peor posible", ha lamentado.

En este punto, ha querido dejar claro que Plazas nunca fue asesor fiscal de Rato, que no confeccionó ninguno de sus impuestos sobre la renta y que "sólo asesoró a Kradonara". En este sentido, ha puntualizado que su participación en la presentación del modelo 750 --conocida como la amnistía fiscal de 2012-- tenía por objetivo "aflorar patrimonio". "¿Permite esto mantener la cooperación necesaria en 11 delitos contra la Hacienda Pública? La Defensa considera que no", ha espetado.

Al hilo, ha incidido en que en esa amnistía fiscal no se incluyeron beneficios de la mercantil del exministro Red Rose Finantial porque no los tenía, y que no se incluyó otra sociedad denominada Wescastle porque en su despacho no la conocían. Sobre esta segunda, ha comentado que le resulta curioso que la fiscal diga que no se incluyó porque Rato era "un controlador absoluto" y que al mismo tiempo mantenga que Plazas y su despacho hicieron mal su trabajo. "Pues señorías, yo creo que soplar y sorber no es posible", ha añadido.

SOSTIENE QUE NO HUBO SIMULACIÓN

Sobre la tercera sociedad que no entró en esa amnistía, Red Rose Investment, "la joya de la corona", ha lamentado que se haya pretendido incluir bienes de terceros como si fueran de Rato, manteniendo así que esa mercantil nunca fue del exministro y por tanto debió quedar fuera de la instrucción.

También ha negado que Kradonara o "el hombre" de Kradonara --Plazas-- tuviera nada que ver con ninguna de las sociedades vinculadas a Rato y desde las que facturó determinados trabajos como consultor o conferenciante. Y sobre la relación de la mercantil del exministro con Telefónica, ha apostillado que no se puede considerar relación ilícita puesto que hay contrato, el servicio se prestó, "y la facturación y la tributación de este servicio es igualmente indiscutida e incontestable". Así, ha negado que hubiera simulación.

Por otro lado, se ha desmarcado del delito de corrupción entre particulares por las presuntas comisiones cobradas por Rato a través de Kradonara por la adjudicación del contrato publicitario de Bankia a Publicís y Zenith. A juicio de Pedraza, Plazas no tiene ninguna relación con estos hechos, y así quedó demostrado en las testificales y en las declaraciones de los acusados.

"Nueve años de procedimiento, seis meses de juicio y 52 sesiones acreditan, sin discusión, que el señor Plazas no tiene relación ni con Caja Madrid, ni con Bankia, ni con BFA; ninguna relación con Zenith ni con Publicis; tampoco ha tenido relación ni con el señor (Alberto) Portuondo --encausado y propietario de la sociedad Albisa--", ha apostillado.

En cuanto al delito de blanqueo, ha defendido determinadas transferencias y ha insistido en que se ha cumplido con la legalidad en todo momento a pesar de que la fiscal sostuviera que se usaron "técnicas refinadas" como el decalaje o las cancelaciones. Sobre el decalaje se ha parado en un ejemplo para apuntar que una transferencia de Vivaway --sociedad de Rato que era accionista única de Kradonara-- ordenada el 31 de octubre de 2001 se anotó en cuenta el 2 de noviembre pero no por hacer una trampa sino porque el 1 de noviembre es festivo nacional. "A ver si esto también va a ser susceptible de blanqueo de capitales", ha bromeado.

En resumen, se ha preguntado por dónde está el ilícito en la actuación de Plazas, qué ha ocultado, en qué ha cooperado para que alguien reciba una plusvalía, y en qué ha actuado para que se oculten los bienes. "En nada en absoluto", ha apostillado.

NORNIELLA, EL "HOMBRE DE CONFIANZA"

En la sesión de este lunes también ha informado la defensa del exconsejero de Bankia y ex secretario de Estado de Hacienda José Manuel Fernández Norniella, quien por enfermedad ha contado con el visto bueno del tribunal para ausentarse de la vista de juicio oral.

Su abogado ha pedido la libre absolución para él apuntando que está en la causa sólo por ser "hombre de confianza" del exministro Rato, y ha recordado que fue nombrado consejero de la entidad Caja Madrid antes de la llegada del principal encausado a la misma, Rato, y que no existe el menor indicio ni prueba de que hubiera actuado con arbitrariedad en la selección del proveedor para la publicidad de Bankia.

Sobre la aseveración de la fiscal de que "tenía vínculos personales y profesionales con el señor Rato" llegando a denominarle Zeus en algún correo, el letrado ha señalado que esperaba que el Ministerio Público "aterrizara" la acusación de cooperador contra él por medio de pruebas, "pero no hubo suerte".

Sobre la denominación de Zeus, ha indicado que, a la vez, Rato llamaba a Fernández Norniella 'prócer', y que esas denominaciones eran fruto de la "admiración mutua" y no de una "subordinación" hacia el exministro.