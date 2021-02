Delgado defiende que no es necesario que guarde cuarentena porque Florentino Pérez era negativo en covid cuando comieron

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, no guarda cuarentena porque cuando comió el pasado viernes junto con el presidente del Real Madrid y de ACS, Florentino Pérez, en una marisquería de la capital, éste en ese momento era negativo en covid-19. "No ha sido contacto estrecho con un positivo", según ha explicado a Europa Press fuentes de su departamento.

Pérez dio positivo en coronavirus según informó ayer el Real Madrid, y si bien se mantiene asintomático, la comida con Delgado, a la que también asistieron el exjuez y pareja de la fiscal general Baltasar Garzón, se produjo el pasado viernes, más de 48 horas antes del resultado de dicha prueba.

"No está en el supuesto de tener que guardar cuarentena, no está en el supuesto de contacto estrecho con un positivo", insisten las mismas fuentes, que apuntan que por ello la fiscal general no tienen ninguna intención de modificar su agenda. Esta misma mañana se trasladó a la sede de Onda Cero, donde concedió una entrevista.

Delgado y Garzón ya pasaron el coronavirus. Garzón ingresó por la enfermedad el 24 de marzo y le dieron de alta el 3 de abril, mientras que Delgado dio positivo a mediados de noviembre.