Delgado llama a reformar la Constitución en un clima de "compromiso, consenso y convivencia"

Recuerda a todas aquellas diputadas y senadoras que defendieron la igualdad durante el proceso constituyente

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha llamado este lunes en un acto homenaje a los 40 años de la Constitución a reformar esta norma para "mejorarla" y "recuperar" libertades y derechos perdidos. Para ello, ha pedido seguir el ejemplo de "compromiso, consenso y convivencia" que dieron en 1978 los padres de la Constitución.

La titular de Justicia ha hecho esta manifestación en la jornada 'Abogacía y Constitución: 40 años de tutela judicial efectiva', organizada por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, donde también han participado el decano de este organismo, José María Alonso, y la de Barcelona, María Eugenia Gay.

Durante su intervención, Delgado ha recordado que hace 40 años representantes de "diferentes fuerzas parlamentarias", y en una "diversidad" de ideologías, "fueron capaces de llegar a un acuerdo histórico". Para la ministra, Gabriel Cisneros, Miguel Herrero, José Pérez-Llorca, Gregorio Peces Barba, Jordi Solé, Manuel Fraga y Miquel Roca, conocidos como los padres de la Carta Magna, "eran hombres de Estado" que soportaron "debates profundos pero de guante blanco".

HITOS DE LA CONSTITUCIÓN

En este sentido, ha afirmado que si esta "generación del 78" hizo posible hacer una norma constitucional, "nuestra" generación "debe ser capaz de reformarla para mejorarla y en el mismo clima de compromiso, consenso y convivencia". Delgado ha apostillado que la Carta Magna ha permitido "hitos" como la "cristalización de la democracia", la entrada en la Unión Europea o el establecimiento de un modelo territorial autonómico que "reconoce la diversidad y pluralidad de este país".

"Hemos progresado en la igualdad entre hombres y mujeres", pero esto, ha indicado la responsable de la cartera de Justicia, no debe servir de "autocomplacencia". Asimismo, ha destacado que durante la crisis económica se "retrocedió" en libertades y derechos que "ahora debemos recuperar".

Delgado también ha querido hacer un recordatorio de todas aquellas diputadas y senadoras que participaron en la redacción de algunos artículos de la Constitución como los que establecen el derecho de igualdad, la libertad de expresión y el derecho de igualdad jurídica en el matrimonio. "Es de justicia acordarse de estas personas", ha recalcado, porque estuvieron "defendiendo activamente la igualdad de derecho entre hombres y mujeres en la sociedad española".

"NO SOMOS UNA SOCIEDAD ATRASADA"

Una reforma constitucional también ha sido defendida por el catedrático de derecho constitucional y abogado Óscar Alzaga, que también ha participado en estas jornadas y ha afirmado que en España sólo se han hecho "reformas puntuales" durante su vigencia, mientras que en Alemania se lleva a cabo la modificación de "un artículo por año".

Así, ha abogado por cambiar el artículo relacionado con el orden sucesorio a la Corona, ya que, según ha dicho, no hay una monarquía parlamentaria en Europa que "mantenga la prevalencia del hombre sobre la mujer". "No podemos ser una excepción, eso es una antigualla, no somos una sociedad atrasada, somos una sociedad moderna", ha enfatizado.

Por su parte, Alonso, que ha destacado que la Constitución es una "conquista de todos y todas" que ha ayudado al "desarrollo político y económico", ha aprovechado su discurso para recordar que esta norma prevé el derecho que tienen "todas las personas" a ser defendidas. En este sentido, ha apuntado que eso no supone que el abogado "se identifique con los hechos que se imputan al cliente".

Por último, la decana del Colegio de abogados de Barcelona ha hecho un resumen de la historia y del "papel" que tienen los letrados. Gay ha resaltado que en actos de conmemoración como éste permite ver que la homenajeada, la Carta Magna, es a día de hoy "más fuerte" que hace 40 años.