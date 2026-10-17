Delgado y Maíllo llaman a "unir a la gente" y "ponerse a trabajar" tras el no acuerdo de Frente Amplio y Podemos

Archivo - El diputado de Más Madrid, Emilio Delgado, durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 5 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea de la Comunidad y número uno de Frente Amplio por Madrid en las elecciones del próximo 29 de noviembre, Emilio Delgado, ha hecho un llamamiento a dejar atrás "el plazo de unir partidos" para dar comienzo al "momento de unir a la gente".

En la misma línea se ha pronunciado el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, en un mensaje publicado a través de 'X' y recogido por Europa Press, en el que ha instado a la izquierda a "no perder ni un minuto más".

Unas palabras que llegan minutos después de que Podemos y Frente Amplio no hayan conseguido cerrar un acuerdo a tiempo para concurrir unidos al 29N.

Aunque Delgado ha dado las gracias a "todas las personas" que han "hecho posible un acuerdo amplio y valiente" en Frente Amplio, ha advertido que "esto empieza ya" --en referencia a las elecciones-- y ha incidido en que quedan "apenas 40 días" para "evitar una involución democrática y ofrecer a España un futuro mejor".

Maíllo ha celebrado que el Frente Amplio sea "una realidad" en la que está "todo el que ha querido estar", y ha urgido a "ponerse a trabajar en lo importante" para "volver a ganar" y "mejorar la vida de la clase trabajadora y parar al fascismo".

La unidad electoral entre partidos de Frente Amplio y Podemos solo ha podido salvarse en Canarias y en la Comunidad Valenciana, con candidaturas de unidad que en el caso de la segunda comunidad liderará Compromís.

En cambio, Frente Amplio ha pactado coaliciones con Ara Més en Baleares y con Chunta Aragonesista en Aragón sin Podemos, al igual que en el resto de comunidades las dos fuerzas estatales, IU y Movimiento Sumar, han llegado a otros pactos para candidaturas de unidad, también sin los morados.