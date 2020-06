El denunciante del delegado del Gobierno en Madrid por el 8-M anuncia que recurrirá ante la Audiencia Provincial

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El primer querellante del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha adelantado que tiene intención de presentar recurso de apelación contra el sobreseimiento provisional de la causa que le investigaba por autorizar manifestaciones multitudinarias como la del 8-M en los comienzos de la pandemia de coronavirus.

"A ver si nos dejan presentar el recurso de apelación. ¿Por qué he tenido que adherirme a otra acusación si fuimos los primeros en cumplir todos los requisitos?", ha dicho Víctor Valladares a través de su cuenta personal de Twitter, ya que la juez Carmen Rodríguez-Medel otorgó la dirección letrada de la acusación popular a la Unión de Oficiales de la Guardia Civil y a la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena a pesar de que no habían sido los primeros en querellarse.

La titular del Juzgado de Instrucción n1 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha acordado este viernes el sobreseimiento provisional justo un día después de terminar de escuchar a convocantes de otras manifestaciones y funcionarios de la Delegación del Gobierno, así como al propio Franco en calidad de investigado.

La magistrada ha concluido después de todas las diligencias practicadas que Franco "no tuvo conocimiento cierto objetivo y técnico" entre el 5 y el 14 de marzo de 2020 "del riesgo que para la salud de las personas entrañaba la realización de manifestaciones y concentraciones", y que no recibió "comunicación o instrucción sanitaria sobre este particular y tampoco la recabó de oficio de ninguna autoridad competente en el ámbito sanitario".