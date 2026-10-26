Despliegue policial en Ceuta para localizar inmigrantes para ser devueltos a Marruecos: hoy han retornado a 12 del CETI

Inmigrantes trasladados hoy por la Policía Nacional desde la Playa del Trampolín en el operativo desplegado para devolver a Marruecos a inmigrantes. - INMA MARTÍNEZ

CEUTA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía ha localizado inmigrantes en diferentes barriadas de Ceuta este lunes y también ha devuelto a Marruecos a una decena de residentes del CETI, si bien se desconocen cifras de retornos voluntarios o de traslados al CATE para proceder a filiaciones.

Caminando Fronteras, por su parte, ha denunciado que 16 personas se encuentran en un "limbo" entre ambos países desde un operativo similar ejecutado el viernes.

La Policía Nacional ha desplegado a primera hora de este lunes un dispositivo en distintos puntos de Ceuta para localizar a personas migrantes susceptibles de ser devueltas a Marruecos, entre ellas residentes del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) cuyas solicitudes de protección internacional han sido denegadas.

La operación incluye actuaciones en el propio centro, la playa del Trampolín, y barriadas como Poblado Regulares, Los Rosales y El Príncipe, además de intervenciones en otros puntos de la ciudad. La ONG Caminando Fronteras ha denunciado que 16 personas se encuentran en un "limbo" entre ambos países desde un operativo similar ejecutado el viernes, y que los nuevos traslados están sembrando "pánico" en el interior de las instalaciones del referido centro de acogida.

SE PREVEÍA SALIDA FORZOSA DE 70 PERSONAS DEL CETI

El operativo en el CETI tenía como objetivo la salida forzosa de alrededor de 70 personas, si bien finalmente se ha desalojado a aproximadamente una decena, ya que el resto había abandonado previamente las instalaciones. En los otros puntos de la ciudad se ha interceptado a más extranjeros, y solo en la playa del Trampolín más de una decena de migrantes ha sido retenida y trasladada.

Además de la actuación en el CETI, la Policía Nacional ha intervenido en Poblado Regulares, Los Rosales y El Príncipe, donde los agentes han localizado a inmigrantes que se encontraban en situación de calle.

Algunos de los interceptados han sido trasladados al CATE para su filiación, mientras que otros han sido conducidos directamente a la frontera del Tarajal en autobuses habilitados para los retornos voluntarios hacia la frontera con Marruecos, si bien se desconocen cifras globales del dispositivo.

La mayoría de las personas afectadas por el operativo en el CETI son de nacionalidad marroquí, habían llegado a Ceuta durante los días 30 y 31 de julio y permanecían alojados en las instalaciones del centro, si bien entidades como Caminando Fronteras han alertado de que también las hay de otras nacionalidades a las que se les impide transitar al país vecino.

MARRUECOS NO ESTÁ ACEPTANDO A LOS QUE PROVIENEN DE OTROS PAÍSES

"Desde el viernes, 16 personas de diferentes nacionalidades, entre ellas Togo, Níger, o Bangladesh, han sido abandonadas en una zona en la frontera entre Marruecos y Ceuta. En principio, las autoridades españolas estarían ejecutando deportaciones, pero Marruecos no está aceptando a estas personas que provienen de países terceros", ha expresado la referida ONG dirigida por Helena Maleno, quien ha tildado la situación de los trasladados el viernes de "extrema vulnerabilidad" por "tratos inhumanos y degradantes" y por la posibilidad de exposición de estas personas a un "riesgo de desaparición forzada".

De la misma manera, Caminando Fronteras se ha referido a la operación de este lunes y la ha relacionado con la anterior, alertando de que existe "pánico" entre los residentes del CETI a nuevas expulsiones.

"Este tipo de prácticas lo que está haciendo es utilizar una vez más a las personas como mercancías en las relaciones bilaterales que hay ahora entre España y Marruecos, que son muy tensas, muy conflictivas, y que exponen a estas personas a grandes riesgos por la falta de colaboración entre ambos países", ha concluido la ONG.

LA UIP, LA UPR Y VARIOS AUTOBUSES

El dispositivo de este lunes ha contado con agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), apoyo de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y varios autobuses para trasladar a las personas interceptadas. La zona de acceso al CETI ha quedado blindada durante la intervención, con un perímetro de seguridad para facilitar las actuaciones policiales.

Estas forman parte del procedimiento aplicado a personas que ya han sido identificadas y que no cuentan con una solicitud de protección internacional pendiente de resolución favorable. En el caso de quienes han recibido una denegación de asilo, la Policía ejecuta los retornos hacia la frontera. De la misma manera, se actúa sobre quienes no han solicitado protección y son susceptibles de retorno.

La intervención de este lunes se suma a los operativos desarrollados durante las últimas semanas en diferentes zonas de Ceuta, tanto en asentamientos del litoral como en espacios comunes de barriadas. Los desalojos de las playas del Trampolín y Benítez, del polígono del Tarajal y de la zona del Guano habían ido acompañados de actuaciones para localizar a personas que pernoctaban en calles, garajes y otras dependencias comunitarias.

EL VIERNES SE INTERCEPTARON 295 PERSONAS Y HUBO 146 RETORNOS

El nuevo despliegue llega tres días después de la operación policial desarrollada el pasado viernes en El Príncipe y sus alrededores, que se saldó con 295 personas interceptadas y 146 retornos voluntarios a Marruecos, según los datos de la Delegación del Gobierno. El dispositivo comenzó a las 5.30 horas y movilizó a 320 agentes de los referidos grupos de la Policía Nacional.

La actuación del viernes se extendió por distintos puntos de la barriada y zonas próximas, entre ellas el antiguo Poblado Legionario, la calle San Daniel y El Sardinero.

Entre las personas localizadas había 60 menores y cuatro mujeres. Los agentes accedieron también a garajes comunitarios y otros espacios utilizados para pernoctar, y trasladaron a parte de los migrantes en autobuses hasta el CATE para realizar los trámites de identificación.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que ejerce como coordinador del mando único para la gestión de la situación migratoria en Ceuta, calificó entonces el operativo de "discreto y cuidadoso".

Torres cifró en 13.101 los retornos a Marruecos realizados desde el 10 de agosto. También señaló que la ciudad disponía de cerca de 8.000 plazas de acogida, de las que unas 6.100 estaban ocupadas. Según los datos expuestos por el ministro, se habían realizado más de 5.400 triajes a adultos y 310 a menores.

El ministro explicó que la tramitación de los expedientes se prolongaba alrededor de 12 semanas y que ese plazo comenzaría a cumplirse el 20 de noviembre para las primeras personas sometidas al procedimiento.

En relación con los menores extranjeros no acompañados, indicó que 3.434 estaban identificados y atendidos por el sistema de protección de la Ciudad Autónoma. De ellos, 114 habían sido trasladados a la península tras reunirse con familiares y otros 181 habían sido reubicados en comunidades autónomas.