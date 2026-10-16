Detenidos dos jóvenes en Málaga y Murcia por realizar falsas amenazas de bomba contra aeropuertos españoles

Agentes de la Policía desplegados en un aeropuerto - POLICÍA NACIONAL

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos jóvenes en Málaga y Murcia por su presunta implicación en varias amenazas de bomba dirigidas contra dos aeropuertos españoles, para lo que utilizaban una identidad usurpada para registrarse en un servicio de telefonía y realizar llamadas con el identificador telefónico falsificado y distorsionando la voz con Inteligencia Artificial.

Según ha detallado la Policía Nacional en una nota de prensa, los dos detenidos utilizaban, sin consentimiento previo, los datos identificativos de una persona adulta para acceder a un servicio de llamadas por Internet, realizando dichas llamadas en las que utilizaron Inteligencia Artificial para distorsionar la voz.

La investigación iniciada el pasado mes de septiembre apunta a los delitos de amenazas, extorsión y desórdenes públicos. Se inició a raíz de varias comunicaciones telefónicas en las que se alertaba de la presencia de artefactos explosivos en dos aeropuertos españoles.

Una de las llamadas motivó la activación de los procedimientos de seguridad establecidos y la intervención de unidades policiales y servicios especializados, alterando temporalmente el normal funcionamiento del aeropuerto.

Según los agentes, los detenidos habrían empleado, sin autorización, los datos del Documento Nacional de Identidad de otra persona para registrarse en un servicio de Voz sobre Protocolo de Internet (VoIP). Las comunicaciones se habrían realizado mediante técnicas de falsificación o enmascaramiento del identificador telefónico, conocidas como 'caller ID spoofing'.

SE INVESTIGA LA PARTICIPACIÓN DE MÁS PERSONAS

La investigación de la Comisaría General de Información se centra ahora en analizar la participación de más personas, así como una vinculación de los detenidos con entornos web en los que se producen conductas de acoso, amenazas e intimidación.

Además, los agentes especialistas examinan la posible relación de los hechos con prácticas conocidas como 'swatting', que consisten en realizar avisos falsos a los servicios de emergencia con el propósito de provocar un despliegue policial contra una persona o en un lugar determinado. En la investigación policial también se han detectado indicios de otras posibles conductas de hostigamiento digital.

El pasado miércoles los agentes procedieron a la detención de los dos varones, uno en Málaga y otro en Murcia, así como a la práctica de los registros domiciliarios donde intervinieron diversos dispositivos informáticos y electrónicos presuntamente relacionados con las comunicaciones investigadas.

La operación desarrollada por la Comisaría General de Información ha contado con la colaboración de las Brigadas Provinciales de Información de Málaga, Murcia y Valencia, y ha sido dirigida por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga, Plaza número 1 y, además, ha contado con la intervención de la Fiscalía de Menores de Málaga.

La Policía ha recordado que las falsas amenazas de bomba tienen graves consecuencias, al comprometer la seguridad de las personas, alterar el funcionamiento de infraestructuras esenciales y movilizar recursos policiales y servicios de emergencia.

En este sentido, ha recomendado conservar, siempre que sea posible y sin ponerse en riesgo, los mensajes y otras evidencias digitales que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos similares.