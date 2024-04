Día CyL.- Tudanca cree que hay que "atender" también la sensibililidad leonesa

VALLADOLID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha considerado que la fiesta de Villalar "no es identitaria", "nunca lo ha sido", y ha defendido que también hay que "atender y reconocer" la sensibilidad leonesa.

Tudanca se ha referido de este modo a la propuesta del PSOE de León de reconocer el 18 de abril como fiesta de la comunidad autónoma de Castilla y León, en conmemoración de la celebración de las primeras Cortes Leonesas, hace ocho siglos en San Isidoro.

"Defendemos que se permita vivir la fiesta también a los leoneses haciéndoles partícipes también de esta pluralidad y de esta riqueza enorme que tiene la Comunidad", ha relatado Tudanca, que señalado que se trata de un evento histórico del que el PSOE está "profundamente orgulloso".

"Somos muy sensibles a la sensibilidad que hay en una parte de la sociedad leonesa y que debe ser también atendida y que debe ser también reconocida, esta comunidad autónoma no debe ser centralista, no debe agredir con sus símbolos, no puede descentralizar y tratar de provocar y ofender", ha concluido.