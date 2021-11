Díaz y Belarra celebran el acuerdo para derogar la 'Ley Mordaza', un compromiso "ineludible" del Gobierno de coalición

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, han celebrado el consenso con el PSOE para derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'Ley Mordaza' por sus detractores, dado que es un compromiso "ineludible" del Gobierno de coalición.

Ambas se han pronunciado en redes sociales después de que el diputado de Unidas Podemos y secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, haya anunciado que da por cerradas las negociaciones con los socialistas para presentar enmiendas conjuntas a la proposición de ley del PNV, que promueve el desmontaje de diversas disposiciones de esta normativa.

La también ministra de Trabajo ha recordado, a través de un comentario en Twitter, que la 'Ley Mordaza' fue aprobada "unilateralmente" en 2015 por el PP y ha destacado que hoy han alcanzado un "acuerdo progresista para su derogación", para así recuperar "libertades públicas y derechos que nunca" se debieron "perder".

En la misma línea se ha pronunciado también la titular de Derechos Sociales y líder de Podemos, al reseñar que esta normativa que impulsó el PP "rebajó la calidad democrática" del país. Por tanto, su derogación era un "compromiso ineludible" de las fuerzas que conforman el Gobierno.

Mientras, el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha destacado que el pacto permite "pasar página en blanco y negro del PP". "La democracia no es un deporte de espectadores. No hay democracia sin protesta", ha exclamado también en esta red social.

El portavoz del grupo en el Congreso, Pablo Echenique, ha criticado que el PP aprobó esta norma para "reprimir la protesta pacífica" en los "peores momentos de la crisis-estafa", por lo que ha celebrado el acuerdo con su socio para "derogar esta infamia".

Según ha explicado Santiago, las dos formaciones han pactado sacar del articulado del texto, mediante sus enmiendas conjuntas, las referencias a las 'devoluciones en caliente' de migrantes y todas las cuestiones relativas a extranjería.

También se establece que no serán sancionables las manifestaciones no comunicadas que no generen violencia o desórdenes públicos, así como la toma de imágenes de protestas o intervenciones policiales, siempre y cuando no vulneren el derecho a la intimidad de los funcionarios.

Junto a ello, se reducirán las multas que se consideran excesivas y se aplicarán criterios de proporcionalidad, ajustadas siempre a la capacidad de ingresos de los sancionados, así como a su edad, en el caso de personas menores de edad.