Díaz critica a los "golfos" del caso Koldo, proclama que no romperá el Gobierno y reta al PP a una moción de censura

La popular María Salom critica que siga en un Ejecutivo "agónico" y que su actitud frente a la corrupción se queda en "palabrería"

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha calificado hoy en el Senado de "golfos" a los implicados en el 'caso Koldo' pero ha acusado al PP de tratar de enredar con esta causa y ha proclamado que no se unirá a ellos para acabar con el Gobierno de coalición.

De hecho, ha retado a los populares a que si persiguen esa meta, opten por presentar una moción de censura contra el Ejecutivo y, como demócratas, traten de lograr los votos necesarias para sacarla adelante.

Por su parte y durante el pleno de control en la Cámara Alta, la senadora del PP María Salom ha cuestionado a Díaz si le merece la pena seguir como vicepresidenta de un Gobierno "agónico y le ha recriminado que sus palabras de "tolerancia cero" contra la corrupción se quedan en "palabrería" y meras "sonrisas".

PP: ANTE LA CORRUPCIÓN DEL GOBIERNO DÍAZ "MIRA PARA OTRO LADO"

La parlamentaria popular ha evocado que hace ocho meses, cuando saltó a la palestra esta trama, la también titular de Trabajo lo calificó de gravísimo y se ha preguntado si sigue respaldando al PSOE cuando el exministro de Transporte José Luis Ábalos está a punto de ser imputado mientras que la mujer del presidente, Pedro Sánchez, está investigada en otra causa de presunto tráfico de influencias.

Salom ha enfatizado que el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) refleja que el 'caso Koldo' llegó al "corazón" del Gobierno y ha lanzado a Díaz si ha pedido explicaciones a Sánchez por ello.

"¿Donde ha quedado eso de tolerancia cero con la corrupción? (...) ¿Se acuerda cuando hablaba de la casta? ¿Pues ahora qué hace con la casta del Gobierno? Mirar para otro lado, eso es lo que hace (...) Nada de nada", ha censurado la senadora.

Finalmente, ha criticado que la firmeza de Sumar y su vicepresidenta ante la corrupción "queda en palabras huecas" y solo hay "sonrisas" para continuar en el Gobierno.

NUNCA SE UNIRÁ AL PP Y A LA EXTREMA DERECHA

En su turno de réplica, Díaz ha respondido a la senadora del PP que sea rigurosa porque ella jamás ha respaldado la corrupción "en ninguna parte" y que asuma que, por su parte, nunca caerá en el 'y tú más'.

Luego, ha confrontado que cuando el Gobierno se estaba "dejando la piel" para lanzar mecanismos de protección social por la pandemia, como en el caso de su departamento en el caso de los ERTE pese al rechazo del PP, había al lado "golfos que estaban robando".

Por tanto, ha confrontado que si les preocupa la corrupción apoyen las medidas presentadas por Sumar para evitarla, pero sospecha que la pregunta del PP solo pretende hacer "ruido" con el fin de romper el Gobierno.

"Si lo que usted pretende con esta pregunta hoy (...) es que yo me una a ustedes y a la extrema derecha para acabar con el Gobierno al precio que sea, ya le digo yo que no. Ni hoy, ni mañana, ni nunca. No lo van a ver jamás", ha exclamado Díaz en el senado.

Para concluir, ha comentado que el PP tiene dos salidas, centrarse en hacer política sobre los problemas reales de la gente o presentar una moción de censura. "Preséntenla y democráticamente busquen los votos. Si ustedes ganan sabe qué voy a hacer yo.... Lo que ustedes no hacen, asumir mi papel e irme a la oposición", ha sentenciado.