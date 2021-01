Díaz se suma a la idea de Ábalos de que hay un sector de miembros del Gobierno independientes y con posiciones propias

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Yolanda Díaz, ha afirmado este miércoles que se suma a las declaraciones del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, en las que hizo referencia a que en el Gobierno hay un sector de miembros del Gobierno independientes y con posiciones propias.

"Dice el ministro Ábalos que hay un sector de miembros del Gobierno que son los independientes, que tienen posiciones propias. Yo me sumo al ministro Ábalos", ha asegurado Díaz en una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press, tras ser preguntada sobre las decisiones que tomará Unidas Podemos en base a la reforma del sistema público de pensiones del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

La titular de Trabajo ha aseverado que "no va ni de Escrivá, ni de Yolanda Díaz", aunque ha advertido que, "si se mantiene un recorte del calibre que se está planteando", en referencia a la posibilidad de ampliar a 35 el número de años para calcular la pensión, la formación que líder Pablo Iglesias, no va a "acompañar" esta propuesta. "La posición de Unidas Podemos creo que es clara", ha enfatizado.

En defensa de Escrivá, Díaz considera que hay que dejar trabajar al ministro para que aborde esta materia en el marco del diálogo social. "Lo digo desde la convicción de que me parece que es un baluarte el diálogo social, no sería adecuado que una materia tan sensible, los actores principales de nuestro país, tal y como mandata la Constitución, no caminaran", ha argumentado.

En este sentido, la dirigente de Unidas Podemos ha indicado que la hoja de ruta a seguir es caminar "para que (Escrivá) trabaje en materia de pensiones" y, después, verán si finalmente hay acuerdo o, por el contrario, no lo hay.