La diputada de Más Madrid Tesh Sidi será la número dos de la lista de Frente Amplio en Madrid

La diputada de Sumar Tesh Sidi durante el acto de presentación de su candidatura a las elecciones generales del 29N, en el Auditorio del Parque Lineal del Manzanares, a 17 de octubre de 2026, en Madrid (España).
La diputada de Sumar Tesh Sidi durante el acto de presentación de su candidatura a las elecciones generales del 29N, en el Auditorio del Parque Lineal del Manzanares, a 17 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press
Europa Press Nacional
Publicado: martes, 20 octubre 2026 9:00
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MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Más Madrid en el Congreso Tesh Sidi será la número dos de la lista de Frente Amplio a las elecciones del 29N por la circunscripción de Madrid, según han confirmado a Europa Press fuentes del espacio.

De esta forma acompañará a su compañero de formación y cabeza de lista de la candidatura por la capital, Emilio Delgado, una vez que la titular de Sanidad Mónica García, que llegó a sonar en las quinielas como aspirante a la Moncloa de la nueva coalición, renuncia a concurrir en las listas a los comicios generales.

Más Madrid hace tiempo acordó que Delgado, Sidi y el concejal en el Ayuntamiento de Madrid, Eduardo Fernández Rubiño iban a ser referentes electorales del partido madrileño para estas elecciones.

Por su parte, Mónica García también fue proclamada candidata a las elecciones de 2027 en la Comunidad de Madrid tras llegar a un acuerdo precisamente con el sector que encabeza Emilio Delgado.

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