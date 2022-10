El diputado sevillano Bustamante suspendido por IU niega malos tratos a su mujer: "No he pegado un puñetazo en mi vida"

Ha solicitado la suspensión de militancia para no perjudicar a IU y al PCE

SEVILLA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Unidas Podemos (UP) en el Congreso de los Diputados por IU, Miguel Ángel Bustamante, se ha defendido este viernes en sus redes sociales de la denuncia por presuntos malos tratos interpuesta por su mujer --de la que está en trámites de divorcio desde el pasado mes de junio-- asegurando que "no he pegado un puñetazo en mi vida".

Ante la información publicada en el diario 'El Mundo', que ha avanzado que la demanda se ha elevado al Tribunal Supremo por su condición de parlamentario, el diputado por la circunscripción de Sevilla ha negado "totalmente" la acusación de violencia de género y de maltrato en el ámbito familiar.

También indica que ha solicitado la "suspensión cautelar de militancia en el PCE e IU para tratar de no dañar a mi organización". De hecho, su organización, IU federal, ha confirmado que "ante la gravedad de las informaciones aparecidas, hemos procedido a suspender inmeditamente de militancia al diputado. Continuamos recabando información para estudiar próximas medidas". Ni IU ni Bustamante aclaran, por el momento, qué ocurrirá con el escaño del Congreso.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han explicado que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Écija "ha recibido esta semana un atestado de la Policía Nacional en el que se acompaña una denuncia contra el diputado por parte de su pareja por un presunto delito de malos tratos y otros".

Una vez recibida la denuncia, abunda el TSJA, el Juzgado incoó diligencias previas y dio traslado a la Fiscalía para que informara sobre la competencia para investigar los hechos, dada la condición de aforado del denunciado al ser diputado en el Congreso. En este sentido, el Ministerio Público emitió un informe favorable a la inhibición al Tribunal Supremo, tras lo que la juez dictó un nuevo auto acordando dicha inhibición.

Bustamante ha lamentado haberse enterado de la "supuesta denuncia" por los medios de comunicación y asegura que "no he recibido notificación, dando lugar a un daño moral". Ha afirmado, por último, que se encuentra "en lo personal, muy afectado", al tiempo que ha confiado en que se resuelva "pronto y se haga justicia".