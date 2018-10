Diputados del PP admiten que las palabras de Tejerina sobre los niños andaluces no han sido "afortunadas"

Actualizado 18/10/2018 18:07:29 CET

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Diputados del PP han coincidido este jueves en que no son "muy afortunadas" las palabras de la exministra Isabel García Tejerina sobre la educación de los niños andaluces. A su entender, la comparación que ha realizado entre niños de dos comunidades no es lo "más adecuado" y "no hay que decir lo que ha dicho".

Tejerina ha señalado que "en Andalucía lo que sabe un niño de diez años es lo que sabe uno de ocho en Castilla y León", unas palabras que han provocado la reacción de los demás partidos, empezando por la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha exigido a los dirigentes del PP que "no sigan insultando" a los andaluces.

El líder del PP, Pablo Casado, y la cúpula del partido han cerrado filas con la exminitra de Agricultura y han pedido al PSOE que no haga "victimismo" porque lo que están criticando es su "ineficaz" gestión en materia educativa.

MAILLO: "UNA MALA EXPRESIÓN"

Maillo, excoordinador general del PP, ha indicado que Tejerina se refería a que en Castilla y León, "gracias al Gobierno" del PP y al "esfuerzo de padres, alumnos y profesores", aparece en los informes de PISA "incluso por encima de Finlandia o Alemania en cuestiones como lectura o matemáticas".

"Probablemente no sea una expresión muy afortunada la que ha realizado (la exministra Tejerina) pero evidentemente yo creo que se refería exactamente a eso", ha manifestado, para añadir que lo que tiene que hacer el Gobierno de Susana Díaz es "ponerse las pilas".

En este sentido, ha compartido las declaraciones del líder del PP andaluz, Juan Manuel Moreno, acerca de que "el problema es de Gobierno", ya que la Junta tiene que "cambiar de manos" porque "mejorar la educación" es "uno de los retos".

"Comparaciones de niños y de profesores creo que no es lo mas adecuado, pero creo que se refería a eso. Fue una mala expresión", ha indicado, para pedir a Susana Díaz que "no se haga la víctima ni se arrogue la representación de toda Andalucía, que no la tiene".

MERINO: NO HAY QUE DECIR LO QUE HA DICHO

En parecidos términos se ha expresado Merino, que ha señalado que la exministra no ha utilizado una frase "muy afortunada". Eso sí, ha dicho que el Gobierno andaluz tiene "una situación en muchos colegios que no es la más idónea", aunque sí "hay que valorar el esfuerzo que hacen los profesores en Andalucía".

"Hay veces que las frases no son muy afortunadas, aunque no hay que decir lo que ha dicho", ha señalado el diputado nacional por Córdoba. Por su parte, el exministro y exalcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado que Andalucía tiene un "nivel educativo muy bueno", con "buenos profesores" y niños "que están bien preparados". Eso sí, ha dico que lo que tienen que cambiar los andaluces es el Gobierno de la Junta.

HERNANDO: "LÍDERES EN ABANDONO ESCOLAR"

El exportavoz del Grupo Popular en el Congreso Rafael Hernando ha señalado que "si el dinero que los socialistas y la Junta andaluza han dedicado a la corrupción y a la red del pesebre clientelar, lo hubieran destinado a la educación, no sería la comunidad con menos inversión en esa materia y peores resultados".

"Ser líderes en abandono escolar es la consecuencia", ha señalado Hernando, unas declaraciones que van en la línea de las realizadas por el secretario general del PP, Teodoro García Egea, quien ha dicho que "los andaluces no tienen culpa de tener un Gobierno que se gasta más en prostitución que educación".