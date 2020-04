Diputados del PP salen en tromba contra el PSOE por "mentir" sobre la actividad del Parlamento

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Diputados del Grupo Popular han salido en tromba este martes contra el PSOE y le han acusado de "mentir" sobre la actividad en el Parlamento durante el estado de alarma, ya que, según recalcan, "no hay plenos de control" al Gobierno, "no se responden preguntas" y "no hay comisiones ordinarias".

El PSOE ha subrayado este martes que el Congreso no está cerrado, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha comparecido tres veces en el Pleno y que cada semana acude a la comisión el titular de Sanidad, Salvador Illa. "La derecha y la ultraderecha (otra vez) mienten", ha señalado en su cuenta oficial de Twitter.

La diputada del PP Pilar Marcos ha señalado que está "peor que cerrado" porque Sánchez y sus socios "solo abren una portezuela del Congreso para aprobar sus prórrogas al estado de alarma". Según ha insistido, no hay "ni control al Gobierno, ni comisiones, ni comparecencias" y tampoco "contestan a las preguntas escritas". "El Grupo Popular lleva 862 iniciativas sin respuesta", ha exclamado en Twitter.

De la misma manera, el portavoz en la Comisión de Política Territorial, Vicente Betoret, ha dicho Sánchez "solo comparece cuando le interesa" y ha acusado al Gobierno de ser "campeones de la mentira" porque "mintieron, mienten y mentirán". "Tan acostumbrados a mentir, que ya no se cortan ni un pelo", ha dicho la gallega Ana Vázquez, portavoz de Interior en la Cámara Baja.

En parecidos términos se ha pronunciado el portavoz de Justicia, Luis Santamaría, que ha advertido de "lo cómodo" que está el PSOE "con el Congreso cerrado", con "el país confinado" o "con las televisiones sumisas" y "la prensa amordazada".

"Os habéis acostumbrado tanto a mentir que ni os ruborizáis ya", ha indicado el portavoz de Presupuestos del PP en el Congreso, Victor Píriz. A las críticas se han sumado más parlamentarios como Valentina Martínez, Sergio Ramos o Eloy Suárez.

RESPUESTA TAMBIÉN A ADRIANA LASTRA

Además, el PSOE ha censurado al PP por anunciar que la mitad de sus diputados acudirá este jueves al Pleno del Congreso pese a las restricciones acordadas por la expansión del coronavirus y le ha acusado de hacer seguidismo a Vox. "Vox toca el silbato y la derechita cobarde baila", ha escrito en su cuenta personal de Twitter la portavoz socialista, Adriana Lastra.

Ante ese comentario, el diputado del PP por Zaragoza Eloy Suárez le ha respondido en redes sociales: "Aquí los únicos que bailabais erais vosotros al mantener la agenda para celebrar la manifestación del 8 de marzo a pesar de las recomendaciones de la OMS".