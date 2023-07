Diputados del PSOE tachan de "cínico" a Moreno por atacar a Vox y creen que solo le preocupa haber perdido votos

Adriana Lastra y Francisco Serrano creen que no le importa la persecución LGTBI o abandonar la lucha contra la violencia machista



MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Varios diputados del PSOE, como la exvicesecretaria general, Adriana Lastra y el actual adjunto al secretario de Organización, Juan Francisco Serrano, han cargado este viernes contra el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, por sus declaraciones contra Vox en el parlamento autonómico. Le han tachado de "cínico" y de preocuparse únicamente por haber perdido votos.

Este jueves, Moreno ha instado a Vox a hacer autocrítica por los "errores de bulto" que a su juicio cometió durante la campaña electoral de las elecciones generales del 23 de julio con un discurso "hiperbólico" que les llevó a perder 19 escaños, según indicó.

El presidente andaluz criticó las "frases incendiarias" que han "molestado" al votante conservador y que según su opinión han provocado que no escogieran su papeleta, según indicó en referencia a la posición del partido de Santiago Abascal sobre Cataluña, las políticas contra la violencia machista o hacia el colectivo homosexual.

Lastra, elegida diputada por Asturias como cabeza de lista en las elecciones del domingo, señaló que a Moreno no le preocupa la persecución al colectivo LGTBI o que se abandone a lucha contra la violencia machista, según indicó en un mensaje en Twitter, recogido por Europa Press.

"Le preocupa que han perdido votos por ello. Es el mayor cínico de la política española", ha lanzado a continuación, en referencia al resultado obtenido en las generales, según el cual ni el bloque de la derecha ni el de la izquierda pueden sumar una mayoría suficiente para gobernar.

En la misma línea se ha expresado Serrano, diputado por Jaén y mano derecha del secretario de Organización, Santos Cerdán. "A Moreno Bonilla se le vieron ayer las costuras en el Parlamento de Andalucía", indicó en la misma red social.

A su juicio, dejó muy claro que no le importan los derechos LGTBI o los de las mujeres y "su única obsesión es que no hable Vox para que así los ciudadanos no conozcan su verdadero proyecto", ha añadido.

También se ha sumado a las críticas el diputado por Valencia Vicent Sarriá, que se ha hecho en su cuenta de Twitter de una noticia sobre el discurso de Moreno contra Vox.

En la sesión de control al gobierno andaluz, Moreno criticó las palabras de Abascal sobre la situación en Cataluña en caso de que ganase la derecha. "Cuando se va a Cataluña se dice que se va a liar la mundial y que van a aplicar un 155 permanente, ¿usted qué cree que reacción va a tener los ciudadanos? Pues evidentemente han reaccionado votando al PSC y sacando una brecha de 14 diputados precisamente en Cataluña", ha sostenido.

También reprochó que Vox haya cuestionado las políticas a favor de la lucha contra la violencia machista al señalar. "Usted cree que eso le puede favorecer, o es que no sabe que el 52 por ciento de la población española son mujeres (...) y que hay padres, madres, conservadores y de derecha, pero que sus hijos son homosexuales y se sienten violentados por sus actitudes".