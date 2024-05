Se cierra el bloque de la Economía y turno ahora para el bloque de Políticas Sociales

Montserrat esgrime como medida estrella la ayuda a los jóvenes: "Son los grandes abandonados del gobierno de España y proponemos que el primer acceso al trabajo de los jóvenes, los primeros cuatro años, no paguen impuestos, que que no paguen IRPF y puedan emanciparse, puedan alquilar su piso, puedan continuar formándose, puedan formar una familia" pero Ribera le reprocha que "el PP y Vox se saltan por el forro el tope al alquiler. El gran problema que tiene la sociedad es el incremento de la desigualdad, si no hay intervenciones por parte del Estado"