Dirigentes del PSOE agradecen y muestran su admiración a Montse Mínguez tras su dimisión: "Gracias por tanto"

Archivo - La portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal (CEF) del PSOE, Montse Mínguez, ofrece una rueda de prensa en la sede del PSOE, a 31 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dirigentes del PSOE han mostrado su agradecimiento y admiración a la exportavoz del partido Montse Mínguez tras su dimisión por la polémica surgida a raíz de las propiedades inmobiliarias de su marido, señalado por ser propietario de una treintena de viviendas en las que habría ejecutado desahucios.

"Gracias por tanto", ha expresado el partido a través de su cuenta oficial de 'X', y ha recogido Europa Press, mientras que de la misma manera, su secretaria de organización, Rebeca Torró, ha mostrado su admiración por Mínguez indicando que es un ejemplo de "quien antepone el interés colectivo a cualquier otro". "Lo has demostrado en cada votación y en cada intervención pública, siendo coherente con tus principios", ha esgrimido.

Asimismo, el vicepresidnete del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha agradecido a la exportavoz su "compromiso y su defensa apasionada de los principios e ideales socialistas" en estos tiempos "tan complejos".

De igual forma, el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha manifestado que la política es una vocación de servicio a las personas, y Mínguez "la ha ejercido siempre desde el respeto, la responsabilidad y la humanidad".

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que se trata de una decisión personal que respeta, pero ha lamentado su decisión: "Quienes la conocemos sabemos de su compromiso, su generosidad y su dedicación al servicio público".

En una rueda de prensa desde Bruselas al finalizar la reunión del Consejo Europeo, el jefe del Ejecutivo ha revelado que se ha mensajeado con ella a lo largo del día y llegó a pedirle que continuara en su puesto, pero ella decidió renunciar.

También el presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa, le ha agradecido todo lo aportado, le ha expresado su afecto y reconocimiento, y se ha mostrado convencido de que "seguirá defendiendo sus convicciones y contribuyendo al bien común desde cualquier ámbito".