Dolores Delgado confirma que el Gobierno contratará abogados en Bélgica para representar al juez Llarena

Publicado 17/08/2018 23:19:53 CET

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha confirmado este viernes que el Gobierno contratará abogados en Bélgica para representar al instructor de la causa del 'procés' independentista en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, en la citación del próximo 4 de septiembre que le ha realizado un juez belga a instancias del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Delgado ha explicado que "se ha hecho un análisis de la forma en que se va a trabajar en la defensa de la soberanía de jurisdicción". "Esto pasa por Justicia. No tanto por la abogacía del Estado, sino por contratar abogados", ha añadido.

En este sentido, la responsable de Justicia ha señalado que la petición de amparo solicitada por Llarena al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para el próximo mes de septiembre "forma parte del procedimiento reglado". "Ha hecho lo que la Ley orgánica del poder judicial permite", ha aseverado.

La solicitud de apoyo por parte de Llarena supone solicitar a los ministerios de Justicia y Asuntos Exteriores que actúen a través de la Abogacía del Estado para asegurar la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante la demanda civil presentada contra el juez.

Concretamente, el acuerdo supone poner el asunto en conocimiento de los Ministerios de Justicia y de Asuntos Exteriores "para que adopten las medidas necesarias para asegurar la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante los tribunales del Reino de Bélgica".

Con todo, Delgado ha reconocido que la situación del magistrado en el país "es un poco complicada" y ha descartado referirse al criterio del CGPJ, que aseguraba que la demanda a Llarena supone "un ataque planificado a su independencia". "No entro porque ellos tienen mas elementos de los que puedo contar yo. Yo no he leído el escrito formulado", ha apostillado