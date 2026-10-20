Dos detenidos y 100 migrantes localizados en una operación de la Policía contra los pisos patera en Ceuta

Agentes de la Policía Nacional intervienen durante el proceso de desalojo del embolsamiento de migrantes en la playa de El Trampolín, en Ceuta - Marcos Moreno - Europa Press

CEUTA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido al menos a dos personas y localizado a unos 100 extranjeros en situación irregular en el marco de una operación contra la inmigración ilegal desarrollada en la mañana de este martes en la barriada del Príncipe, en Ceuta.

Los agentes han desmantelado varios pisos patera en la zona periférica, según han confirmado a Europa Press desde la Jefatura Superior de Policía, sin especificar el número de viviendas en las que han intervenido.

La investigación y el despliegue se ha llevado a cabo por agentes de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), con sede en Madrid, en el marco de una investigación destinada a identificar a personas que permanecen en la ciudad autónoma en situación administrativa irregular y esclarecer las posibles responsabilidades relacionadas con las condiciones en las que se alojan.

Según la información facilitada por fuentes policiales, la operación ha permitido contabilizar hasta el momento a cerca de un centenar de personas en las viviendas inspeccionadas.

Como resultado de las actuaciones, se han practicado dos detenciones, aunque no se descarta que puedan producirse nuevos arrestos a medida que avance la investigación. Entre el centenar de personas halladas en los pisos patera se encuentran también menores de edad.

La investigación permanece abierta y los agentes continúan trabajando para esclarecer los hechos. Por el momento, no se ha concretado el alcance definitivo de la operación, ni se ha descartado la posibilidad de que se produzcan nuevas detenciones.

Las fuentes policiales han asegurado que la intervención no será la última y han apuntado a la intención de continuar desarrollando actuaciones en diferentes zonas de Ceuta. El objetivo es localizar a personas que permanecen en situación irregular y conocer las circunstancias en las que se encuentran.