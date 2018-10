EA califica de "tormentas de verano" las discrepancias en el tripartito y pide "madurez y responsabilidad"

Actualizado 22/08/2007 17:07:06 CET

Dice que el PSE "no está legitimado para exigir al nacionalismo un ejercicio de transversalidad que ellos mismos boicotean"

El presidente de Eusko Alkartasuna de Guipúzcoa, Iñaki Galdos, consideró hoy que los cruces de acusaciones entre representantes de PNV, EB y su formación no son más que "las habituales tormentas políticas de verano". Asimismo, reclamó "madurez y responsabilidad" ante los próximos "debates estratégicos" que se van a dar durante los próximos meses "en el seno del nacionalismo institucional".

Galdos realizó estas afirmaciones en una conferencia que ofreció en Hondarribia (Guipúzcoa) donde abogó por "evitar la caricaturización de los posiciones de las personas" porque, según dijo, "afortunadamente, el debate en el seno de los partidos no se va a producir entre neoregionalistas que renuncian al nacionalismo y neobatasunos dispuestos a echarse al monte tras renunciar al camino emprendido".

El dirigente de EA consideró que la polémica que se está produciendo estos días entre algunos dirigentes políticos, sobre todo dentro del nacionalismo histórico institucional, "es la típica tormenta política de verano" que confió en que "pase pronto".

Galdos reconoció la existencia de planteamientos estratégicos diferentes en el seno del nacionalismo institucional a la hora de abordar el futuro y observó con "preocupación" el "interés de algunos sectores por otorgar a tales diferencias una trascendencia mayor de la que en realidad tienen".

"Todo ello nos debilita de forma importante", agregó al tiempo que consideró que "flaco favor nos haríamos a nosotros mismos y también a la sociedad vasca si prosiguiéramos con este tipo de polémicas".

El presidente de EA de Guipúzcoa llamó la atención sobre la "paradoja que supone que ponencias políticas aprobadas por amplias mayorías en el seno de los partidos políticos se conviertan en armas arrojadizas y elementos de confrontación interna, causando el agotamiento y el desánimo en la base social y electoral".

A su juicio, el nacionalismo histórico institucional "que representa EA pero también el PNV tiene ante sí en otoño, desde el inicio del nuevo curso político, el gran reto de fijar las estrategias políticas del futuro" porque eso es "lo que verdaderamente importa a la ciudadanía".

"Hago votos porque el debate estratégico que se va a producir en el seno de EA y de PNV, pero también en la relación de ambos partidos, se haga con madurez y responsabilidad porque considero que ambos están llamados a seguir liderando este país de cara a futuro", aseveró para remarcar que ambas formaciones saldrán "reforzadas" de este debate.

Para el dirigente de Eusko Alkartasuna es "absolutamente necesario en este país que nos miremos todos a los ojos, que nacionalistas y no nacionalistas seamos capaces de alcanzar acuerdos de calado de cara al futuro".

No obstante, Iñaki Galdos calificó de "desalentadora" la actitud mantenida por el PSOE en todos los ámbitos políticos en el curso político recién concluido. "Un socialismo tan inmovilista, tan cerrado, no está legitimado para exigir al nacionalismo un ejercicio de transversalidad en el que ellos no creen, que ellos mismos boicotean con sus actos", aseguró.

"En estos momentos quien mas boicotea la transversalidad y más trabas está poniendo para poder implementar acuerdos de calado entre nacionalistas y no nacionalistas es el propio PSOE, quien con su actitud cerrada e inmóvil está paradójicamente exigiendo al nacionalismo que implemente políticas transversales y luego son ellos quienes con su actuación en el día a día impiden la posibilidad de que ese tipo de acuerdos existan", concluyó.