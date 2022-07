Echenique ve conveniente dar al PSOE tiempo tras sus cambios y no percibe riesgo de elecciones anticipadas

Destaca que son el Gobierno "más estable de Europa" y que cumplirán su mandato hasta el final

MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha apostado por dar tiempo al PSOE tras sus cambios internos para reunir a la comisión de seguimiento del acuerdo de coalición, que su formación demandó tras las diferencias por el gasto militar.

Tampoco ve riesgo de elecciones generales anticipadas y defiende que el Ejecutivo de coalición es el "más estable" de Europa, que cumplirá su mandato hasta finales de 2023.

"Nos vamos a encontrar con la sorpresa de que el país más estable de Europa es España, donde estaban los peligrosos revolucionarios de Unidas Podemos. Mientras en Italia están en una crisis increíble y Boris Johnson en Reino Unido ha tenido que irse. En España sacamos un montón de leyes con una mayoría parlamentaria bastante consistente y creo que el Gobierno va a durar a final de legislatura", ha sostenido durante una entrevista con Europa Press.

De esta forma y "por muchos motivos", ha recalcado que su análisis de "horizonte" político no está encima de la mesa la posibilidad de adelanto electoral y ha señalado que el PSOE está acometiendo cambios internos "como cualquier otro partido", sin que ello afecte a la estabilidad del Ejecutivo.

En este sentido y tras formalizarse este sábado los cambios en la dirección del PSOE, Echenique ha recalcado que ha destacado que lo oportuno es esperar a que se asienten los nuevos perfiles en su socio para celebrar la comisión de seguimiento de la coalición, dado que hasta ahora está en el "aire" quienes deben componer la delegación socialista en esta mesa de interlocución.

HAY QUE INSISTIR EN EL CAMBIO DE RUMBO DEL GOBIERNO

Para Echenique, la prioridad es "redundar" y "abundar" en el "cambio de rumbo" iniciado por el presidente, Pedro Sánchez, tras el Debate sobre el Estado de la Nación, que venían demandado desde hace tiempo para lanzar más medidas "valientes", como el impuesto extraordinario a las eléctricas y a la banca.

Máxime, según ha relatado, cuando el votante de izquierdas andaba "desorientado" ante la posición del PSOE respecto a las muertes de migrantes en la valla de Melilla o la posición sobre el gasto militar por la Cumbre de la OTAN.

EL GIRO DE SÁNCHEZ BENEFICIA A TODO EL ARCO PROGRESISTA

Respecto a si ese giro a la izquierda de Sánchez achica el espacio de Unidas Podemos, el dirigente de la formación morada ha opinado lo contrario y sentencia que provoca una "sinergia" en todo el arco progresista.

Por ejemplo, ha comentado que notó "euforia" en la bancada del PSOE ante esos anuncios del presidente que, además, ayuda a "cohesionar" a la mayoría parlamentaria y facilita que sea más fácil poder contar con sus votos en los "momentos importantes" de la legislatura.

Y, además, consigue que el electorado progresista de ambas fuerzas se vea "reconocido" en la acción del Gobierno, que permite el objetivo primordial de salvaguardar a la ciudadanía y también mejora las "perspectivas electorales" del conjunto del bloque de investidura.

A su vez, ha augurado que el crecimiento en los sondeos del PP bajará en la medida de que "empieza a conocer" los postulados del líder popular, Alberto Núñez Feijóo, pues ha estado "mucho tiempo escondido entre comillas en Galicia" sin aparecer mucho en medios nacionales. De esta forma, ha recalcado que no es moderado y confía en que esa mayor conocimiento de sus planteamientos ideológicos acabe trayendo una victoria progresista en 2023.

EMPRESAS PÚBLICAS NO VENDRÁN SI UP NO TIENE MÁS FUERZA

En cuanto a si reivindicarán crear empresas públicas en sectores estratégicos, Echenique ha admitido que "esto no va a ocurrir" mientras no tengan más fuerza parlamentaria dentro del Gobierno, dado que el PSOE "no está por la labor" pese a que la guerra de Ucrania ha demostrado que hacen falta "palancas de soberanía" para resistir las turbulencias internacionales.

De esta forma, ha defendido que Francia quiere hacer pública cien por cien su empresa de energía y este tipo de entidades están en muchos países desarrollados. "España debería poder tenerlas", ha sentenciado para criticar que se "malvendieran" a sectores públicos compañías como Repsol, Endesa y Telefónica.