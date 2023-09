Edmundo Bal se reincorpora a la Abogacía del Estado en el Supremo tras dejar el Congreso

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ex diputado de Ciudadanos Edmundo Bal se ha reincorporado a la Abogacía del Estado, concretamente en la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS), después de que el pasado agosto abandonara la primera línea política.

Segun han informado fuentes jurídicas a Europa Press, se incorporó el mismo agosto, justo después de que el día 17 de ese mes dejara de ser diputado nacional de Cs por la constitución de las nuevas Cortes Generales tras las elecciones del 23 de julio.

Aunque fuera del Congreso de los Diputados, Bal sigue formando parte de Ciudadanos. Sin embargo, las relaciones se deterioraron cuando decidió pugnar por el liderazgo del partido en las primarias de 2022.

Y empeoraron por las amplias críticas del ex portavoz parlamentario a la decisión de la formación de no concurrir a la contienda electoral. Las mismas le valieron un expediente disciplinario que aún no se ha resuelto.

El que fuera representante de los Servicios Jurídicos del Estado en 'Gürtel' ha puesto en marcha, junto al procurador 'naranja' en las Cortes de Castilla y León, Francisco Igea, entre otros, una asociación bautizada como 'Nexo'.

Dicha asociación tiene el objetivo de trabajar para crear una iniciativa política "reformista y progresista" al entender que existe un espacio político que ha quedado "huérfano" por la pérdida de relevancia de Ciudadanos y su renuncia a presentarse a los últimos comicios generales.