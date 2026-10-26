Elma Saiz dice que la dimisión de Francisco Martín es "personal": "Cada uno tiene que hacerse cargo de sus decisiones"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante la tercera edición del Foro CREO, en el Hotel Westin Palace de Madrid, a 15 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado este lunes que la dimisión de Francisco Martín como delegado del Gobierno en Madrid es "personal" y cree que "cada uno tiene que hacerse cargo de sus decisiones".

Así se ha pronunciado en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, en la que ha sido preguntada por esta dimisión, anunciada el domingo, después de que Francisco Martín supiera que no iba a ir en las listas del PSOE a los comicios generales del 29 de noviembre.

Ante la pregunta de qué ha ocurrido dado que Martín se ha mostrado como un "sanchista premium", estuvo imputado en el caso de Begoña Gómez por el juez Peinado y ha dado la batalla contra Ayuso, la portavoz del Ejecutivo ha recalcado que se trata de "una decisión personal", ante la que ha mostrado "respeto absoluto".

Dicho esto, ha añadido: "Cada uno tiene que asumir sus decisiones personales y hacerse cargo de ellas". La ministra ha insistido en que los socialistas están en un momento "muy importante" porque estas "no son "unas elecciones cualesquiera" y aspiran a "ampliar la mayoría progresista".