ERC afirma que Bolaños les dijo que el acuerdo migratorio Junts-PSOE es una "declaración de intenciones"

Dice que se sienten atacados "constantemente" por Junts y eso complica la "coordinación" entre partidos



BARCELONA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de ERC, Raquel Sans, ha afirmado que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, dijo a la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, que el acuerdo entre Junts y PSOE en materia de inmigración es una "declaración de intenciones".

Lo ha dicho este viernes en una entrevista en La2 y Ràdio4 recogida por Europa Press, en referencia a la petición de la Generalitat al Gobierno de este jueves de conocer "la letra pequeña" del traspaso de competencias en materia de inmigración que incluye el acuerdo de Junts con el PSOE para abstenerse en la votación de decretos.

"Es una cuestión que aún está en una fase muy embrionaria. Es un anuncio", ha asegurado Sans, que ha insistido en leer los detalles del acuerdo, sin los cuales su partido no se posicionará.

Ha señalado que ERC está de acuerdo con todas la cesiones de competencias a Cataluña, si bien ha cuestionado el modo en el que se producen: "Tenemos experiencia en asumir determinadas responsabilidades y competencias que después no se traducen en un traspaso de los recursos necesarios" por parte del Estado.

También ha celebrado que Junts opte por la negociación, pero ha avisado al partido posconvergente de que "hasta que las cosas no se concretan, hasta que las cosas no son tangibles, no son reales", en referencia al PSOE.

ATAQUES DE JUNTS

Al preguntársele por la negociación de PSOE con Junts y ERC, la portavoz republicana ha señalado que su partido se siente atacado por los del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont: "Cuando constantemente atacas a tu compañero de viaje, pues no es fácil esta coordinación".

Asimismo, preguntada por una batalla mediática entre los partidos independentistas en el Congreso, ha afirmado que ERC siente que hay "un punto de injusticia" hacia los republicanos.

En este sentido, Sans ha indicado que desde ERC están "centrados en conseguir resultados", ya que tienen un rumbo muy claro desde la anterior legislatura.