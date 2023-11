ERC, Bildu y BNG plantan al Rey en el Congreso acusándole de intentar "imponer proyectos antidemocráticos"

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Esquerra Republicana (ERC), Bildu y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) justifican su ausencia en la Sesión de Apertura Solemne de la XV Legislatura que este miércoles protagoniza el Rey en el Congreso con sus habituales críticas a una institución que, remarcan, no es "elegida democráticamente" y a la que acusan de "intentar imponer proyectos y valores antidemocráticos".

Así lo expresan en la declaración que, bajo el título, "No tenemos Rey. Democracia, libertad, Repúblicas", han hecho pública poco antes del arranque del acto que va a tener lugar en el hemiciclo y al que tampoco va a acudir Junts, aunque esta formación no ha suscrito este comunicado.

Esquerra, Bildu y BNG insisten en tachar a la Monarquía de "anacrónica" e "incompatible con principios democráticos esenciales" por ser "hereditaria y vitalicia" y, además, una "herencia del franquismo".

"La Monarquía española es un estamento que no responde a los valores republicanos de libertad, igualdad y democracia que tanto los ciudadanos y ciudadanas de nuestros pueblos como las mayorías sociales del Estado anhelan", subrayan en el texto, recogido por Europa Press.

RUPTURA PARA UNA VERDADERA DEMOCRACIA

Para estas tres formaciones, "una verdadera democracia solo será posible desde la ruptura con la herencia, las bases y valores que representa el Rey y su figura" y, por ello, instan al Rey a "dejar de ejercer" la "tutela" que, en opinión, ejerce "sobre la ciudadanía y sobre los gobiernos y parlamentos" que, a diferencia de la Corona, sí nacen de la elección democrática.

Además, sostienen que las sociedades catalana, vasca y gallega "rechazan mayoritariamente" la figura de una institución que se vincula "al objetivo de mantener e imponer la unidad de España y sus leyes, negando así los derechos civiles, políticos y nacionales" que, a su juicio, asisten a sus ciudadanos.

NO ES INTERLOCUTOR VÁLIDO

"En el camino democrático hacia la libertad de nuestros pueblos, que no solo es una aspiración legítima sino improrrogable, el Rey español no es un interlocutor válido para nosotras y nosotros. Ni tiene la legitimidad de nuestros pueblos, ni le reconocemos ninguna función política. Menos aún cuando su papel para con nuestras naciones no ha sido otro que el de intentar imponer proyectos y valores antidemocráticos", proclaman.

La declaración concluye con la reafirmación de la voluntad de ERC, Bildu y BNG de continuar trabajando para hacer efectivo, "más temprano que tarde", el "ideal de democracia, libertad y repúblicas".