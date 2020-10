ERC presume de haber "torcido el brazo" a Sánchez para que explique cada dos meses en el Congreso el estado de alarma

Bildu se abstendrá porque considera que esta medida es "insuficiente" para proteger la salud y derechos sociales de los ciudadanos

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El portavoz parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), Gabriel Rufián, ha presumido este jueves de haber conseguido "torcer el brazo" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que dé cuenta cada dos meses en el Congreso de la aplicación del nuevo estado de alarma. En concreto, el acuerdo de PSOE y ERC supone que el jefe del Ejecutivo no tendrá que comparecer por este asunto hasta después de Navidades.

Durante su intervención en el Pleno, Rufián ha censurado al Gobierno por pretender aprobar una suspensión de derechos fundamentales "tan enorme" como la que supone el estado de alarma (seis meses) "sin pasar una sola vez en seis meses por sede parlamentaria", algo que considera "absolutamente inadmisible".

"Ya vale de que tengamos que cuadrarnos cada semana varios grupos para hacer torcer el brazo a supuestamente el Gobierno más progresista y dialogante de la historia", ha clamado el independentista catalán, quien ha echado en cara al Ejecutivo que anuncien una decisión de esta trascendencia "sin tan siquiera levantar el teléfono ni una sola vez", esto es, sin negociar. "Algún día se les acabará la suerte", ha advertido.

Sin embargo, Rufián ha puesto en valor que ERC haya logrado que este nuevo estado de alarma sea "más específico, más científico y más descentralizado" que el de marzo y que en menos de 72 horas haya conseguido cambiar "algunas de las enormes carencias democráticas" del decreto.

En concreto, ha presumido de que el PSOE haya acabado aceptando su enmienda para que Sánchez acuda cada dos meses al Congreso para hablar sobre el estado de alarma, para que el ministro Salvador Illa lo haga cada mes o para que la Conferencia de Presidentes, previo acuerdo favorable del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se la que formule al Gobierno una propuesta de levantamiento del estado de alarma transcurridos cuatro meses.

"Quien vuelva a decir que ERC regala sus votos al PSOE, que vaya a la Diputación de Barcelona a decirlo", ha dicho Rufián, antes de avisar de que su partido dará la batalla mientras dure el estado de alarma para que el Gobierno adopte medidas sociales que protejan a las personas de la miseria, la exclusión y la precariedad.

"AL CARAJO EL RELATO"

Durante su intervención, Rufián ha lamentado que siete meses después el Congreso esté de nuevo debatiendo un nuevo estado de alarma y, aunque ha subrayado la necesidad de "parar" el país "sin que el frenesí de la Navidad nos pase por encima", ha llamado al Gobierno a "no utilizar la excepcionalidad del miedo como palanca hacia a autocracia".

"La demora o la incompetencia en la toma de decisiones no hace perder votos, sino que directamente hacer perder vidas", ha advertido el diputado catalán, quien ha rechazado que aún hoy siga importando quién gana el relato. "Al carajo el relato. Ya vale", ha expresado.

"Ya vale de esta lucha miserable por echarse los muertes a la cabeza, de inaugurar hospitales de cartón piedra, de lecciones de patriotismo de quienes recortaban en sanidad, y ya vale de guerra judicial, de fachas en la calle y de mentiras en la tele", ha citado.

Pero Rufián también ha dicho basta a los compromisos "incumplidos" de un Gobierno que iba a reformar la legislación existente para no tener que tirar de un nuevo estado de alarma o de "encarcelar" a independentistas mientras que el Ejecutivo "calla" y se escuda en "soy lo mejor que hay entre lo malo".

Desde Bildu su portavoz en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha adelantado que su grupo parlamentario se abstendrá ante este segundo estado de alarma porque, aunque "necesario", es "insuficiente" para proteger la salud y derechos sociales de la ciudadanía.

NO SE HA ESTADO A LA ALTURA

Aizpurua ha lamentado que no se haya aprendido "lo que cabía esperar" de la primera ola del coronavirus cuando "lo mínimo" que se podía esperar de las instituciones era que se preparasen para afrontar la segunda. "Pero no se ha estado a la altura", ha insistido la independentista vasca, antes de advertir de que "el futuro juzgará sin compasión a quienes no estén a la altura de las circunstancias".

La diputada de la izquierda abertzale ha criticado una vez más que los gobiernos autonómicos tengan que seguir "pidiendo permiso" para proteger a la salud de la gente frente a una emergencia sanitaria de estas dimensiones sobre todo cuando el Gobierno ha "perdido" quince días para decidir este segundo estado de alarma.

En concreto, la portavoz de Bildu ha cargado contra el Ejecutivo por pretender adoptar esta medida excepcional sin control parlamentario en seis meses y sin que el Congreso tenga que ratificarla. De ahí que su grupo haya enmendado el decreto para que el presidente Pedro Sánchez dé cuenta en la Cámara cada dos meses de su aplicación, como así ocurrirá.

Y es que, en su opinión, las limitaciones recogidas en el estado de alarma exigen que se actúe "con total transparencia", que se "mensajes claros" y que se ponga encima de la mesa la situación real y la expectativas con las que se esta trabajando.

En este punto, ha admitido sorprenderle que el decreto no contemple medidas de acompañamiento social y económico, entre las que ha citado la necesidad de aumentar la inversión en sanidad pública, de incrementar el número de rastreadores o reforzar la atención primaria.