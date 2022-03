ERC rechaza el envío de armas a Ucrania y pide que se vote en el Congreso

El portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián. - Eduardo Parra - Europa Press



Bildu, BNG y la CUP también se oponen a la decisión del Gobierno y apuestan por la vía diplomática

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha rechazado este miércoles el envío de armas a Ucrania y ha pedido que, en cualquier caso, una decisión de este calado se someta a votación en el Congreso.

Así lo ha indicado Rufián en los pasillos de la Cámara tras intervenir en el pleno monográfico sobre la guerra en Ucrania que tiene lugar en el hemiciclo, donde no había sido tan explícito en su rechazo al anuncio realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El jefe del Ejecutivo ha hecho público su cambio de posición en este sentido. Tras reconocer que algunos grupos parlamentarios habían puesto "en cuestión el compromiso de España y el Gobierno" con los ucranianos y ha informado de que se ha tomado la decisión de entregar "a la resistencia ucraniana material militar ofensivo".

"Nunca voy a estar de acuerdo con el envío de más guerra a una guerra", ha comentado después Rufián, resaltando que esa decisión contradice un "compromiso" que, según ha dicho, se había alcanzado en el seno del Gobierno de coalición que el PSOE comparte con Unidas Podemos.

EL PAÍS, POR ENCIMA DE LAS CONVICCIONES

En cualquier caso, ha incidido en que es la sede de la soberanía nacional la que debe pronunciarse sobre el envío de armas a la resistencia ucraniana. "Esto no se puede tomar a la ligera, sobre todo cuando hace 48 horas has dicho lo contrario en la televisión", ha dicho, remarcando el cambio de opinión de Sánchez.

"No a la guerra aquí ahora y siempre", ha enfatizado Rufián en el hemiciclo, subrayado que, aunque sea "incómodo y difícil", los políticos deben ir "mucho más allá de la pancarta". "No nos interesa la guerra, pero la guerra está interesada en nosotros y a veces los políticos deben priorizar los intereses de su país por encima de sus convicciones, sobre todo en política exterior", ha apostillado.

En este contexto, tras declararse antifascista y antimilitarista "por encima todo", ha asumido que la "guerra es una constante de la condición humana" y ha reivindicado el "legítimo derecho a la autodefensa" el mismo, ha dicho, que ejercieron los republicanos tras el golpe de Estado de 1936. "Si la comunidad internacional les hubiera ayudado Franco sería un golpista olvidado por la Historia y éste un país mucho mejor", ha agregado.

INDEPENDENCIA ENERGÉTICA

A su juicio, lo que debe haber Europa es garantizar su suficiencia energética porque de las 6.000 armas nucleares que tiene Putin la primera que usa es el gas natural que sirve para calentar el agua "con la que se ducha cada mañana casi toda Europa".

También ha defendido las sanciones económicas, ha pedido "congelar" las fortunas de los oligarcas que apoyan a Putin y perseguir el "blanqueamiento" de esos fondos, si bien ha admitido que eso es difícil porque supondría "abrir la puerta a perseguir los de todos los corruptos del mundo", en referencia a la de Juan Carlos I.

De su lado, la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha calificado de "error" el apoyo a Ucrania con "armas ofensivas". A su juicio, que Europa entre "directa y activamente en la guerra" puede "propiciar un escenario de guerra abierta entre fuerzas nucleares que no va a beneficiar a nadie".

RETIRADA DEL EJÉRCITO RUSO

Por eso ha reclamado la retirada del Ejército ruso, el fin de su "injustificado ataque" a Ucrania y ha reivindicado el "diálogo y la diplomacia". "El mantenimiento de la paz es difícil, pero no imposible", ha indicado, al tiempo que ha dejado claro su rechazo a la OTAN y ha pedido que España esté a la vanguardia de la acogida de refugiados.

Albert Botrán, de la CUP, ha subrayado que el camino de paz pasa "por la retirada de las tropas rusas" y también se ha opuesto al apoyo armamentístico a Ucrania, a la vez que ha mostrado su rechazo a la OTAN, apostando por la "cooperación el diálogo", y ha pedido que se estudie la propuesta rusa de buscar un Tratado de Seguridad con Estados Unidos.

En la misma línea, el representante del BNG, Néstor Rego, ha tachado de "irresponsable" el envío de armas a Ucrania porque no hace más que "alimentar" la guerra y "echar más leña al fuego", y ha pedido a Sánchez una posición favorable a la desescalada con la retirada de los militares españoles de la zona en conflicto. "La solución al conflicto no es fácil pero sólo puede partir de la paz, no de la guerra", ha resumido.