Erkoreka cree una "ignominia" el ataque contra la tumba de Buesa y reconoce que es "difícil" identificar a sus autores

Afirma que unas nuevas elecciones solo benefician a Feijóo y que los votos del PNV son "tan importantes" como los de los demás



BILBAO, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicelehendakari y consejero vasco de Seguridad, Josu Erkoreka, ha calificado de "ignominia" el ataque perpetrado la pasada semana contra la tumba del dirigente socialista Fernando Buesa, asesinado por ETA en 2000 junto con su escolta Jorge Díez, y ha reconocido que es difícil identificar a sus autores.

En declaraciones a Onda Cero, Erkoreka ha mostrado su "indignación" porque "no contentos con haberle asesinado, como lo hicieron de manera tan vil, encima que quieran manchar su memoria de esta manera".

Asimismo, ha apuntado que no es fácil dar con los que llevaron a cabo el ataque "porque no vas a establecer controles ni cámaras en todos los lugares en los que hay monolitos que recuerdan a víctimas del terrorismo, que son muchísimas, varios miles en Euskadi".

"Por tanto, esa vigilancia no se puede establecer de una manera tan indiscriminada y sistemática", ha constatado, para indicar que hay una investigación abierta e insistir en que "es difícil avanzar de manera tangible en esa investigación".



ELECCIONES

Por otra parte, preguntado sobre a quién beneficiaría una repetición electoral, el dirigente nacionalista ha asegurado que otros comicios "no le convienen a nadie, excepto a Feijóo, porque cualquier alternativa sería para él mejor que la actual".

"Si se confirman los resultados de julio, pues bueno, oye, ya lo he intentado, pero me quedo como estaba. Y si mejoran su posición relativa de manera que pueda hacer cosas que ahora no está en condiciones de poder hacer, pues no tiene nada que perder. De todo el escenario político, así a priori, es el único que no tiene nada que perder", ha explicado.

Cuestionado por cómo le sienta al PNV que cuando se habla de investidura se consideren solamente determinantes los siete votos de Junts, el vicelehendakari ha subrayado que los votos del PNV siguen siendo "tan necesarios y tan importantes como los de cualquier otro".

"Que nadie piense que están ganados de antemano. Hay una cierta percepción, pero es una percepción subjetiva que no necesariamente tiene una base objetiva, en el sentido de que quienes venían colaborando en la legislatura anterior con el Gobierno que se quiere repetir, pues de alguna manera están ya subidos al carro y de ninguna manera se plantean la posibilidad de poner condiciones adicionales o de en un momento determinado abandonar el carro si les parece que el carro no lleva una dirección adecuada", ha advertido, para insistir en que "es una percepción que no tiene por qué tener bases".

En este sentido, ha recordado que "la única formación política que desde el principio y de manera incondicional ofreció sus votos a Pedro Sánchez de cara a la investidura fue EH Bildu". "La única que dijo desde el primer día, 'ya tiene usted mi voto', ni puso condiciones, ni dijo que ya hablaremos, se lo dijo de manera incondicional. El PNV no, el PNV viene diciendo que 'oiga, tenemos que hablar, tenemos que sentarnos'", ha resaltado.

Según ha afirmado, "aquí no es cuestión de solventar una investidura, sino de que hay que abordar después una legislatura entera y eso requiere abordar los asuntos de fondo y alcanzar acuerdos firmes en relación a lo que se pretende hacer durante la legislatura".